De consument is (weer) los

Ik schrijf deze column nadat ik net terug ben van een twee weken durende studiereis naar Berlijn. Los van het feit dat Berlijn een super inspirerende stad is, gaf het mij ook een gevoel over hoe het met het toerisme gaat. Ik reisde per trein naar deze stad in Duitsland. Het viel me direct op hoe druk het in deze trein was. In Berlijn sprak ik verschillende toeristische ondernemers die bijna allemaal dezelfde conclusie trokken: Het toerisme in Berlijn was al weer op meer dan 75% van het niveau van voor de coronacrisis. Een bewijs dat consumenten echt weer willen reizen. Ook de boekingen voor de meivakantie bij zowel touroperators en accommodaties in Nederland zagen weer oude niveaus.

Het lijkt alsof de inflatie nog niet leidt tot minder uitgaven in de vrijetijd en het toerisme. Goed nieuws voor u als ondernemer in deze gastvrijheidsindustrie. Wat mij verder opviel is dat mensen beste bereid zijn om meer te betalen voor een goed of exclusief product. Daar liggen dus ook kansen om de marge die u verdient te verhogen. Natuurlijk kunnen we nog niet permanent juichen. De meeste risico’s zitten in het komende najaar en de winter. Daarom is het slim om nu te trachten zoveel mogelijk omzet te maken en een buffer te hebben voor een eventuele periode met strengere maatregelen. Gooi ook niet uw materialen en noodscenario’s weg. Ga eerder nadenken over twee of drie scenario’s voor het najaar en de winter. Evalueer wat deed u goed in de laatste twee jaar, maar ook welke mogelijke oplossingen heeft u niet uit kunnen voeren vanwege tijd (of geld). Als u daar nu al voorbereiding voor treft wordt u straks niet overvallen. Maar het allerbelangrijkste is en blijft. Zorg dat u gasten de lol van genieten weer ontdekken en dat u topkwaliteit blijft leveren. Want dan komen ze hoe dan ook weer eens bij u terug!