De macht van de media is al erg oud, in onze branche kennen wij al decennia lang de uitspraak: “Wie de krant van morgen heeft met het juiste weerbericht, heeft de reservering van de klant te pakken”. Maar de krant heeft zijn kracht verloren. Daarentegen hebben talkshows, sociale media en online platforms deze functie overgenomen. Dat weten wij als geen ander als ondernemer. Wij maken hier zelf ook gebruik van om de markt te ‘beïnvloeden’ of te ‘interesseren’. De media kan zorgen voor succes, maar kan ook de markt negatief beïnvloeden terwijl er nog niets aan de hand is.

Mij bekruipt het gevoel dat na Corona en de oorlog in Oekraïne, beide uitermate ingrijpende gebeurtenissen, wij langzaam afstevenen op marktcorrectie door de begrippen inflatie, rente en consumentenvertrouwen prominent te laten terugkomen. Wij hebben het over torenhoge inflatie “nog nooit vertoond”, maar brengen de nuance van het energieaandeel hierin maar beperkt ter berde. Nieuwsberichten met de kop de rente is verdubbeld vanaf januari doet vermoeden dat wij te maken hebben met historisch hoge rente, terwijl deze nog steeds op een zeer laag niveau liggen. Daar achteraan het bericht dat de huizenprijzen sinds lange tijd niet meer stijgen doet vermoeden dat de markt op zijn retour is. Ik kan u verzekeren dat dat tot op dit moment niet het geval is. Dan ligt volgens de mediamakers het consumentenvertrouwen op een historisch laag niveau en is er onrust op de arbeidsmarkt en stakingen voor substantiële looneisen kondigen zich aan. Bedrijven zouden hierdoor in de problemen kunnen komen en Schiphol is hier een prominent voorbeeld van.

Kortom het lijkt erop dat de media wil inzetten op een recessie die wij geen van allen nog voelen op dit moment. Het is aan ons het tegengeluid te laten horen, dat er weliswaar veel aan de hand is in de wereld, maar wij in de Leisuremarkt nog steeds grote stappen voorwaarts maken. Nederland staat steeds beter op de kaart als een prachtig vakantieland. Ondernemers investeren volop in hun bedrijven om de gast nog beter te binden. Onze taxatiepraktijk wordt overspoeld om deze plannen te kunnen financieren en onze makelaarspraktijk draait op volle toeren om alle marktpartijen te kunnen voorzien van een prachtig bedrijf.

Kortom wij geloven in de toekomst en de toon maakt de muziek! Zorg dat u bijdraagt aan het tegengeluid van media en buig het om naar een positief sentiment.