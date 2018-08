Eind juni werd het buitenleven groots gevierd! Tijdens de Dag van de Kampvuurmuzikant, op 16 Natuurkampeerterreinen door heel Nederland, genoten bezoekers en kampeerders van een zomerse kampvuuravond met akoestische optredens. Per locatie is er één publiesfavoriet uitgeroepen. Maar wel geheel in de sfeer van het kampvuur: samen muziek maken was belangrijker dan winnen. Ruim 70 muzikanten, verdeeld over de 16 deelnemende terreinen, boden het publiek veel variatie. Van prachtig getokkel en verhalende teksten, tot heerlijke meezingers. Er was veel belangstelling voor het evenement; een aantal Natuurkampeerterreinen was helemaal volgeboekt. Beheerder Wim Pluim, van Natuurkampeerterrein Kasteel Nederhemert-Zuid: “We hebben samen een hele fijne avond neergezet. Met een grote opkomst was de sfeer toch heel intiem, er was veel interactie tussen musici en publiek.” Het publiek bestond deels uit mensen die vaker kamperen op Natuurkampeerterreinen, deels uit nieuwsgierigen die speciaal voor de muziek kwamen. De Dag van de Kampvuurmuzikant is een ode aan het eeuwenoude gebruik van gezamenlijk muziek maken bij het vuur. Op de Natuurkampeerterreinen is bijna altijd een kampvuurplek aanwezig, om lekker op te warmen, te mijmeren bij het vuur of broodjes te bakken. Volgend jaar is de Dag van de Kampvuurmuzikant op zaterdag 22 juni 2019.

Kampvuurfestival op 8 september 2018

Omdat De Dag van de Kampvuurmuzikant zo’n succes is, komt er óók dit jaar nog een vervolg. Het Kampvuurfestival vindt plaats op zaterdag 8 september, op GroepsNatuurkampeerterrein De Abbert in Dronten. Naast akoestische kampvuuroptredens van de publieksfavorieten van De Dag van de Kampvuurmuzikant, is er een randprogrammering met workshops en activiteiten. Het festival begint in de middag, en is daardoor ook heel geschikt voor gezinnen met kinderen. En natuurlijk mag er gekampeerd worden! Meer informatie staat op de website.