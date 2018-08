Heksendoorn, het spannende Halloween evenement

Over slechts twee maanden staan de donkere dagen voor de deur en is het alweer tijd voor Halloween. Avonturenpark Hellendoorn organiseert al sinds 2000 Heksendoorn, het spannende familie-evenement in Halloweensfeer dat dit jaar op 6 oktober start. Het park wordt overgenomen door heksen en vrolijke vogelverschrikkers en de attracties zijn nu nog spannender. Het hele park ligt bezaaid met pompoenen en bezems en er zijn leuke en spannende activiteiten voor jong en oud. De allerkleinsten hoeven niet bang te zijn, dankzij een speciale toverstaf kunnen zij spanning makkelijk op afstand houden. Voor de echte durfals is het park vier avonden extra lang geopend waarvan twee avonden in het teken staan van ‘Screams’.

Tijdens Heksendoorn, van 6 tot en met 28 oktober, heeft Opperheks Odelia het voor het zeggen in Avonturenpark Hellendoorn. De hele familie kan genieten van haar magische, spannende maar vooral gezellige wereld met nieuwe shows en attracties. Zo hebben Kareltje en Jasmijn samen met Odelia een speciale theatershow, kun je op avontuur in het doolhof, opent het Horror Hotel ook dit jaar haar deuren en is er een echte magic show met illusionisme in de Discovery Club.

Heksendoorn Avonden

Tijdens de Heksendoorn avonden op 20 en 27 oktober wordt het allemaal net een beetje spannender. Alle bekende attracties zijn open, er lopen vanaf 18.00 uur griezels door het park en er is een tweede spookhuis geopend. De Heksendoorn avonden duren tot 20.00 uur en worden afgesloten met een spectaculaire vuurwerkshow om 20:15 uur.

Screams!

Kan het je niet eng genoeg zijn? Kom dan naar Screams! Hét horror evenement van het oosten. Dit jaar alweer voor de 3e keer en nu met 2 avonden! Zombies, horrorclowns en andere monsters nemen op 19 en 26 oktober Avonturenpark Hellendoorn over. Er zijn zeven scarezones, drie spookhuizen waaronder het nieuwe Dark Forest en ca. 150 scare-actors! Klik hier voor informatie.