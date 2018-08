Wunderland Kalkar is te koop, de vraagprijs bedraagt tussen de 16-18 miljoen euro. Hennie van der Most wil de opbrengst, naar eigen zeggen, investeren in de modernisering van Speelstad Oranje en in een nieuw attractiepark in Rotterdam. Het is duidelijk dat hij ook geld nodig heeft om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Van der Most wil de voormalig kerncentrale, die nooit in gebruik werd genomen, het liefst in zijn geheel verkopen. Wunderland Kalkar omvat, op een terrein van ca. 55 ha, onder meer 40 attracties, 435 hotelkamers met 1.000 bedden , 7 kroegen en 20 vergaderzalen. Voorwaarde van de verkoop is dat alle 375 arbeidsplaatsen behouden blijven. Hennie van der Most (68) heeft geen opvolger en wil daarom van sommige bedrijven af. Toch wil hij blijven ondernemen en blijven investeren in nieuwe projecten. De belangrijkste reden van de verkoop, bittere noodzaak, wordt niet genoemd. Met zijn ‘bedrijvenimperium’ heeft Van der Most in 2011 voor de laatste keer winst gemaakt, bijna 20 miljoen euro. In 2016, het laatste jaar waarin het jaarverslag is gedeponeerd, bedroeg de omzet 37,9 miljoen euro en kwam het verlies uit op 3,1 miljoen euro. Het eigen vermogen bedroeg eind 2016 bijna 63 miljoen euro, de totale schuldenlast kwam eind 2017 uit op 19 miljoen euro.

Bron: het Financieele Dagblad.

foto: www.wunderlandkalkar.eu