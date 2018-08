Bouw je eigen ‘Tuin van de Toekomst

Tot en met zaterdag 2 september 2018 organiseert het Nederlands Watermuseum een activiteit in het teken van watervriendelijk tuinieren. Door zelf een minituin te maken kunnen kinderen inspiratie opdoen om in hun eigen woonomgeving aanpassingen te doen. Deelname aan de activiteit is elk uur mogelijk vanaf 11.15 uur en is geschikt voor families met kinderen vanaf 6 jaar.

Tuin van de Toekomst

Deze zomer kunnen kinderen in het Nederlands Watermuseum een watervriendelijk minituintje maken. Met verschillende natuurlijke materialen geven de kinderen hun eigen draai aan een ‘regenproof’ tuin. Dit is belangrijk, want door klimaatsverandering ontstaan steeds vaker hoosbuien en wateroverlast. Het museum wil met deze activiteit dan ook kinderen en hun ouders inspireren om hun eigen tuin groener en klimaatrobuuster te maken. Het Nederlands Watermuseum is een uniek doe-museum over alle aspecten van zoet water in het dagelijkse leven. Elke schoolvakantie organiseert het museum een extra activiteit. Het initiatief Tuin van de Toekomst is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en wordt ondersteund door diverse partijen die samen werken aan een klimaatbestendiger Nederland. Klik hier voor informatie.