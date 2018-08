Nooit meer zonder stroom in de buitenlucht

Festivalgangers, kampeerders, vissers en andere buitenlui, opgelet: vanaf nu hoef je nooit meer in het donker met een lege telefoon of laptop te zitten. Als antwoord op de sterk toenemende vraag naar milieuvriendelijke energie voor outdoor en travel, introduceert het Amerikaanse technologiebedrijf GoalZero innovatieve, draagbare energieoplossingen op de Nederlandse markt. Het assortiment van GoalZero is op te delen in twee categorieën: producten die stroom opwekken, zoals meerdere formaten zonnepanelen, en producten die stroom leveren, zoals powerbanks en krachtige draagbare accu’s.

Het idee achter GoalZero komt van oprichter Robert Workman, die in 2007 en 2008 humanitair werk verrichtte in Congo en daar met eigen ogen zag welk verschil toegang tot elektriciteit voor een gemeenschap kan maken. In 2010 richtte hij daarom GoalZero op. De missie: iéder mens betrouwbare toegang tot energie te geven, zónder dat het ten koste gaat van grondstoffen. Zoals de naam uitdrukt, is een ecologische voetafdruk van nul het doel. Dat is natuurlijk een missie die ook in goede aarde zal vallen bij liefhebbers van de buitenlucht, zoals kampeerders, festivalgangers en reizigers, die steeds vaker mobiele apparaten als smartphones, laptops of tablets in hun bagage hebben om niet helemaal verstoken te zijn van de gemakken van de moderne wereld.

De producten van GoalZero worden gekenmerkt door stevigheid, kracht, en een robuuste uitstraling. Een powerbank met zonnepaneel moet het aan een Nederlands strand of op een Franse camping natuurlijk net zo goed doen als in een van elektriciteit verstoken dorp in Congo, of bij een trektocht door Zuidoost-Azië. Reinier Optekamp van distributeur Tom’s Wholesale is blij dat GoalZero besloten heeft in te gaan zetten op de Nederlandse markt: “Het is een uitstekende combinatie. Nederlanders houden van krachtige en robuuste gadgets, zeker de gadgets die ons dagelijks leven makkelijker maken. Hoe minder snoeren, hoe beter, al zorgt dat wel voor meer batterijen die we moeten opladen. GoalZero is in die zin precies als die jerrycan met benzine in de achterbak: of we nou op vakantie gaan met al onze devices, of met onze smartphone net het einde van de dag niet halen, het is geruststellend om altijd de zekerheid van extra stroom te hebben.” Klik hier voor informatie.