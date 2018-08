Toverland zoekt items die achtbaanblauw geverfd mogen worden

Toverland heeft goed nieuws voor personen die liefhebber zijn van de blauwe kleur van de nieuwe achtbaan Fēnix. Het attractiepark stuurt binnenkort een verfteam op pad om de meest originele items van deze opvallende Fēnixblauwe kleur te voorzien. Items kunnen nu opgegeven worden via de website van Toverland. Sinds de opening van de nieuwe achtbaan Fēnix wordt Toverland overladen met complimenten over de in het oog springende blauwe kleur van de achtbaantrack. “We willen iedereen dan ook de kans geven om zelf een uniek stukje Fēnixblauw in huis te halen”, vertelt Tessa Maessen, communicatiemanager. Via toverland.com/fenixblauw kunnen geïnteresseerden opgeven wat zij graag Fēnixblauw geverfd willen hebben. “Dit kan van alles zijn: van het plafond van de woonkamer tot een fiets”, aldus Maessen. Opgeven is mogelijk tot en met vrijdag 31 augustus 2018.

Drie keer over de kop

Fēnix is de allereerste wing coaster van de Benelux. Bij dit type achtbaan hangen de karretjes naast de track, waardoor er een unieke vliegervaring gecreëerd wordt. De achtbaan is veertig meter hoog, 813 meter lang en heeft een topsnelheid van 95 km/u. Tijdens de rit gaan inzittenden maar liefst drie keer over de kop. De achtbaantrein is gethematiseerd als een vuurvogel: de blauwe achtbaantrack symboliseert de lucht waar Fēnix doorheen vliegt.