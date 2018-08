Het St. Odulphuspad is geopend: een meerdaagse wandelroute langs het mooiste wat Zuidwest-Friesland te bieden heeft. De wandelaar komt langs verdwenen kloosters, middeleeuwse kerken, schitterende meren, verrassende heuvels en bossen. Ook komt het pad door zeven van de Friese elf steden. Het wandelpad is in totaal ruim 260 kilometer lang en bestaat uit 15 trajecten. Dit wandelpad is vanuit het DNA van de regio ontwikkeld. Het geloof heeft ooit dit gebied gevormd. Zendelingen als Bonifatius, Willibrord én Odulphus trokken naar het noorden om de inwoners te bekeren tot het christendom. De volgelingen van Odulphus stichtten er kloosters en uithoven. De monniken legden dijken aan om nieuw land te winnen. Zo is het huidige landschap ontstaan. Het St. Odulphuspad vertelt de verhalen van vroeger en verbindt al het moois van zijn nalatenschap. Deze wandelroute verbindt naast de parels van het gebied ook de ondernemers in deze regio. Zij dragen dit initiatief een warm hart toe en willen hiermee de toeristische bestedingen in Zuidwest-Friesland met meer dan 300.000 euro per jaar laten toenemen.

Op de kaart

Er is gekozen voor een integrale aanpak: een prachtig boek met stempelkaart en vijftien trajecten die zowel met het wandelknooppuntennetwerk als met de AbelLife app als gids af te leggen zijn. De app brengt de wandelaar op de leukste paadjes en trakteert hem op bijzondere verhalen. De komende periode worden nog informatiepanelen in het landschap geplaatst. Samen met de diverse marketing- en promotie-acties wordt het St. Odulphuspad stevig op de kaart gezet: voor de beste beleving van al het moois van Zuidwest-Friesland kies je voor het St. Odulphuspad. Het St. Odulphuspad is een initiatief van Stichting Lytse Marren en is samen met AbelLeisure tot stand gekomen. Klik hier voor informatie.