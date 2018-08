Drenthe krijgt Hunebed Highway

Europa heeft er officieel een nieuwe historische route bij. De Drentse Provinciale weg N34, die loopt van Zuidlaren tot Coevorden, is door Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer en Drents gedeputeerde Henk Brink officieel ‘omgedoopt’ tot HUNEBED HIGHWAY N34. De weg wordt een evenknie van de zogeheten Route Napoleon in Frankrijk en Route 66 in de USA. De nieuwe naam moet het toeristisch imago van het Hondsruggebied verder opkrikken. “Het bekt goed en de vlag dekt de lading. Van de 53 hunebedden in Drenthe staan er 47 aan de N34. Zie dit maar als een toeristische impuls met het doel meer bezoekers naar het gebied te trekken”, zegt gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe. Drenthe heeft inmiddels borden met het logo laten maken. “Binnenkort staan ze er”, garandeert Brink. De ambitie van de provincie is de huidige leisure-omzet (1,2 miljard euro) verder te laten groeien. “Niemand die tussen Zuidlaren en Coevorden de N34 op rijdt kan straks om de blauw-rode borden heen. Behalve aan de N34 zelf worden ze ook aan de toe-ritten geplaatst” aldus Brink.

Tijdens de omdoping van de weg is ook de officiële start van de Hunebed Highway Business Club die voornamelijk bestaat uit bedrijven langs de N34. De contouren van het logo zijn die van Route 66, de 3940 kilometer lange legendarische autoweg door de Verenigde Staten. De Route Napoléon is een toeristische route in het zuiden van Frankrijk. Ze werd in 1932 geopend en gaat terug op het historische traject dat Napoleon Bonaparte volgde toen hij terugkeerde uit ballingschap van het eiland Elba. Directeur van het Hunebedcentrum in Borger, Hein Klompmaker, spreekt van een prehistorische A1 en ook Cathrien Posthumus, manager van De Hondsrug UNESCO Global Geopark, is enthousiast. “De Hunebed Highway is een eerste stap in een belevingswereld. Langs de weg moeten zo veel mogelijk elementen zoals zwerfkeien komen die het imago versterken.” Het Recreatieschap Drenthe, het gemeenschappelijk samenwerkingsverband op gebied van Recreatie en Toerisme in Drenthe en de gemeente Ooststellingwerf (Fr), ziet veel kansen. Directeur Dick Dijkstra: ”De toon is gezet. Het past ook bij de identiteit van oer-provincie die Drenthe wil uitstralen. Samenwerking van ondernemers moet tot nieuw elan leiden.” Klik hier voor informatie.