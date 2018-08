Euro Attractions Show: meer dan 100 uur kennis en inspiratie

De Euro Attractions Show, die van 25 tot en met 27 september 2018 voor de derde maal gehouden wordt in Amsterdam, kent behalve de grootste beursvloer uit de geschiedenis van het evenement ook een uitgebreid educatief programma. Vooraanstaande sprekers uit de branche zullen vanuit verschillende invalshoeken hun kennis en ervaring delen over de vele ontwikkelingen waarmee attracties heden ten dage te maken hebben. De workshops en presentaties beslaan in totaal meer dan 100 uur en vinden niet alleen in de conferentieruimtes van de RAI Exhibition and Convention Centre plaats, maar enkele Nederlandse locaties geven collega´s graag een kijkje achter de schermen.

Onder de noemer ‘Expand your network, Build your knowledge’ vinden er tijdens de beurs diverse netwerkevenementen en seminars plaats. Vóór opening van de beurs gaan zelfs de eerste seminars al van start. De gehele maandag staat in het teken van de zogeheten Family Entertainment Centers. Onder FEC’s moeten indoor speeltuinen, kartbanen, klimhallen etc. verstaan worden.’s Middags geeft het IAAPA Safety Institute een update over de verschillende aspecten van veiligheid. Voor het eerst wordt op deze dag het Animal Welfare Forum gehouden. Attracties met dieren bespreken hierin de richtlijnen en de ervaringen van collega-parken. Onder de noemer ‘IAAPA’s Institute for Attraction Managers’ gaat in het weekend bij de Efteling een speciale opleiding voor aankomende managers van start. Zij krijgen gedurende drie dagen een goed inzicht in de verschillende aspecten van het werkveld. Er staan workshops over veiligheid, operations, marketing, financiën en leiderschap op het programma. Voor dit programma dat wordt afgesloten met een heus IAAPA-certificaat, zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Op de eerste twee beursdagen (dinsdag 25 en woensdag 26 september) kunnen bezoekers deelnemen aan zeven verschillende seminar tracks. In iedere track staan de ontwikkelingen in een bepaald gebied centraal. Er zijn tracks over gastbeleving, digitale ontwikkelingen, design, omzetverbetering, marketing en duurzaamheid. Nieuw dit jaar is een track over ‘lokale uitdagingen’, waarin o.a. de spreiding van toerisme aan bod komt. Op beide dagen vinden ook ‘Lunch and Learn’-sessies plaats: tijdens een lunch worden toehoorders bijgepraat over de nieuwste trends in de industrie en mogelijkheden voor een nog betere gastbeleving.

De woensdag begint met een Leadership Breakfast. Dit keer zal de operationeel directeur van de Efteling, Coen Bertens, een kijkje geven in de keuken van zijn organisatie. Op donderdag vindt de altijd goed bezochte ‘CEO-Talk’ plaats. Drie directeuren van de attractieparken in de EMEA-regio, Liseberg (Andreas Andersen), Europa-Park (Michael Mack) en Dubai Parks and Resorts, (Ahmad Hussain), beantwoorden vragen over zichzelf, hun parken, managementstijl, kijk op de branche en uitdagingen voor de toekomst.

Op de laatste beursdag komen managers van waterparken, zwembaden en andere waterattracties bijeen voor het jaarlijkse Water Park Forum. In Walibi Holland kunnen deelnemers die dag inspiratie op doen tijdens het ‘ Halloween and Haunted Events Forum’. O.a. is een backstage tour voorzien bij de opbouw van de bekende Halloween Fright Nights en een uitgebreid educatief programma rond design en marketing van dergelijke events.

Het kennismaken met de Nederlandse attracties en het delen van kennis en ervaring is ook het thema van de tour die na de beurs georganiseerd worden. De post-tour op vrijdag bezoekt Toverland en de Efteling. Naast het uitgebreide educatieve programma zijn er ook nog een aantal netwerkmogelijkheden: zo is er een Opening Ceremony en een Opening Reception. Voor jongeren die nog niet lang in de branche werkzaam zijn is er het Young Professionals Forum en voor hen die ooit graag werkzaam wilklen zijn in de industrie is er vanaf dit jaar het Students Forum. Beide bijeenkomsten worden afgesloten met een receptie.

Tickets voor de Euro Attractions Show, de seminars, de post-tour en andere evenementen zijn verkrijgbaar via de site: http://www.iaapa.org/expos/euro-attractions-show/home. Leden van IAAPA genieten voordeel en kunnen aan de meeste seminars gratis deelnemen.