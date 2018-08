Afdelingshoofd Energie bij Sweco Nederland

Vanaf 1 september 2018 wordt Vincent Jansen het nieuwe afdelingshoofd Energie bij ingenieursadviesbureau Sweco. Hij zal leiding geven aan het team professionals dat zich dagelijks bezig houdt met de duurzame energievraagstukken van klanten.

Vincent werkte de afgelopen vijf jaar bij Sweco als teammanager Duurzame Energie, waar hij de klantvraag razendsnel zag veranderen als gevolg van de energietransitie. Om de stijgende vraag naar nieuwe duurzame en steeds complexere energietoepassingen te beantwoorden, wil Vincent zich met zijn afdeling sterk richten op de integrale aanpak van verduurzaming.

‘Publieke en private partijen worstelen niet alleen met de verduurzaming van bestaande gebouwen of van nieuwbouw, ook de financiering, de vergunningen en exploitatie zijn complexe vraagstukken. Ik zoek de samenwerking op met alle disciplines, waardoor we projecten van ontwikkeling tot realisatie tot exploitatie kunnen begeleiden,’ zegt Vincent.

Ook wil hij volop gebruik maken van Sweco’s internationale kennis: ‘Ik voorzie in Nederland een vervijfvoudiging van het aantal gebouwen dat aangesloten wordt op warmtenetten. Nederland zal ook over moeten op alternatieven voor gas, zoals warmtepompen. Onze collega’s in Zweden hebben hier veel ervaring mee, die kennis gaan we natuurlijk gebruiken’.

Marianne Vermijs, divisiedirecteur Water & Energie is blij dat Vincent de uitdaging aan gaat: “Bij Vincent spat de passie voor zijn vak eraf. Hij geniet van complexe vraagstukken, herkent de klantvraag nog voordat deze er is en is ook nog eens in staat om zijn team constant te stimuleren tot innovatie. Dat maakt hem zo geschikt voor deze functie.’

