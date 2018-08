Eerste editie Kampvuurfestival op 8 september

Op zaterdag 8 september organiseert De Groene Koepel, te gast in de natuur, de eerste editie van het Kampvuurfestival. Dit intieme muziekevenement, bedoeld om het buitenleven te vieren, vindt plaats op GroepsNatuurkampeerterrein De Abbert in Dronten. De line up is bekend en de kaartverkoop is gestart.

Kampvuurfestival

Het Kampvuurfestival is een vervolg op de succesvolle Dag van de Kampvuurmuzikant, die Stichting De Groene Koepel jaarlijks organiseert op de Natuurkampeerterreinen en GroepsNatuurkampeerterreinen. De publieksfavorieten van afgelopen editie vormen dan ook de headliners van het festivalprogramma.

Programma

Naast de optredens van maar liefst vijftien kampvuurmuzikanten, kunnen bezoekers hun eigen muzikale talent ontdekken tijdens de workshops ukelele, ontspannen tijdens de yogasessies, luisteren naar een spannend kampvuurverhaal of neerploffen in een strandstoel en met een zomers drankje genieten van de mooie omgeving. Voor kinderen is er een Kinderplein ingericht. Het programma duurt van 14.00uur tot 22.00uur en aansluitend kan er gekampeerd worden. Bekijk de website voor het volledige programma.

Food & Drinks

Bezoekers genieten tijdens het festival van heerlijke hapjes en drankjes, zoals de bijzondere biertjes van Bird Brewery. Waar mogelijk zijn de producten biologisch en er zijn voldoende vegetarische opties. Let op, er kan alleen met contant geld betaald worden.

Locatie

Het festival vindt plaats op De Abbert, een prachtig kampeerterrein in Dronten, in het midden van het land. De Abbert is een écht GroepsNatuurkampeerterrein en bestaat uit diverse kampeervelden die hier speciaal voor zijn ingericht. Zo heeft ieder veld een eigen kampvuurplaats, eigen sanitair en een eigen groepsaccommodatie. De Abbert is één van de zestien GroepsNatuurkampeerterreinen in Nederland.

KaartverkoopD

e kaartverkoop is gestart. Er zijn dagkaarten, kampeerkaarten en weekendkaarten. Kijk voor meer informatie of om direct te bestellen op de website.