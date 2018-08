Friese zeilscholen beleven topzomer

De Friese zeilscholen kunnen zich bijna geen betere zomer wensen dan die van 2018. Aan de ene kant draait de economie goed en hebben zich veel meer cursisten ingeschreven. Aan de andere kant beleven die cursisten ook nog eens een uniek mooie zomer waardoor ze vaak volgend jaar weer terug willen komen. Dit blijkt na een rondgang langs Friese zeilscholen door lastminutezeilkamp.nl

Onder andere bij zeilschool Pean hebben zich deze zomer 10% meer cursisten ingeschreven dan eerdere jaren. “Als we groter waren geweest had dit zomaar 20% kunnen zijn” vertelt Christophe Meijer van Pean. “Onze zeilkampen zijn al lange tijd uitverkocht.” Door het mooie weer waarbij het steeds blijft waaien beleven de kinderen de zeilsport op haar best.

Ook voor volgend jaar staan de Friese zeilscholen er weer goed voor. Sommige bedrijven hebben hun boekingen voor 2019 al openstaan en zijn nu al bezig nieuwe inschrijvingen te verwerken.