Inschrijving Egmond Wandel Marathon

De 16e editie van de Egmond Wandel Marathon tegen reuma vindt plaats op zaterdag 26 en zondag 27 januari 2019. Met start en finish in Egmond aan Zee en afwisselende routes over het strand en door het Noordhollands Duinreservaat naar zowel Bergen als Castricum aan Zee voor vele wandelaars een goed begin van het nieuwe wandeljaar. Deelnemers kunnen kiezen uit 10,5 of 21,1 km per dag en of ze een of twee dagen meewandelen. De inschrijving op www.egmondwandelmarathon.nl is geopend.

Noord- en Zuidroute

De Noordroute brengt de wandelaars op zowel de 10,5 als de 21,1 km over het Noordzeestrand in noordelijke richting, waarbij de 21,1 km bij de Schoorlse Duinen van het Staatsbosbeheer het strand zal verlaten. Nadat het Noordhollands Duinreservaat van PWN is binnengetreden zullen de deelnemers het gezellige dorpje Bergen aan Zee binnen wandelen, waarna men de route vervolgt langs de pittoreske kronkelweggetjes van dit duingebied. Het is ook het gebied waar de wandelaars van de 10,5 km het strand verlaten. De Zuidroute is voor de 21,1 km grotendeels hetzelfde als de NN Egmond Halve Marathon, die twee weken eerder op zondag 13 januari plaatsvindt, waarbij de route eerst over het Noordzeestrand in zuidelijke richting gaat. De 21,1 km verlaat het strand in Bakkum om vervolgens langs de Kennemer Duincamping door de duinen op de Middenweg uit te komen. De route komt hier samen met de wandelaars van de 10,5 km, die al eerder het strand hebben verlaten. Daarna wordt via Egmond-Binnen de finish in Egmond aan Zee bereikt.

Inschrijving geopend

Inschrijven voor de 16e editie van de Egmond Wandel Marathon tegen reuma is nu al mogelijk op www.egmondwandelmarathon.nl. Wandelaars kunnen kiezen of zij een of twee dagen mee willen wandelen en op welke dag zij de Noord- of Zuidroute gaan afleggen. Bij inschrijving kunnen zij tevens een vrijwillige bijdrage doen aan ReumaNederland (voorheen Reumafonds), het goede doel dat al sinds de eerste editie in 2004 verbonden is aan het evenement.