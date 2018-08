Vele historische schepen te bezoeken in de stadshaven van Heusden

Maar liefst veertig historische schepen meren op 7, 8 en 9 september af in Heusden voor de eerste editie van de Heusdense Havendagen. Er zitten bijzondere pareltjes bij, zoals een meer dan honderd jaar oude IJsselaak, een imposante bakdekkruiser of de laatste parlevinker van Nederland. De Heusdense Havendagen draaien allereerst om de schepen. De organisatie is trots op de prachtige vloot die in september de stadshaven zal bevolken. ‘Deze schepen behoren tot het varend erfgoed van Nederland. Ze herinneren aan een tijd waarin al het vrachtvervoer per schip verliep en geven de moderne bezoeker een inkijkje in het zware maar romantische leven van toen’, zegt Jan Willem Rodenburg, voorzitter van de stichting Heusdense Havendagen. Een van de topattracties is de paviljoentjalk Nooit Volmaakt. Dit museumschip toont hoe schippersgezinnen vroeger geleefd moeten hebben en is vrij toegankelijk voor bezoekers. Een andere aanrader is de IJsselaak Door gunst verkregen. Deze ‘grande dame’ van meer dan 100 jaar oud, zal op zaterdag en zondag zandlosdemonstraties geven. De Heusdense Havendagen zijn gratis te bezoeken en geschikt voor zowel liefhebbers van scheepvaart als voor het hele gezin. Het volledige programma is te vinden via www.heusdensehavendagen.nl.