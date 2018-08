Gezocht: de mooiste fiets- en wandelroute van 2019

Welke nieuwe routes verdienen de eretitel Fietsroute en Wandelroute van het Jaar 2019? Twee jury’s van ervaren fietsers en wandelaars buigen zich de komende maanden over die vraag. Tot en met 1 september a.s. kunnen fiets- en wandelliefhebbers, regio’s, provincies en andere organisaties kandidaten hiervoor aanmelden.

Fietsroute van het Jaar

De fietsjury is op zoek naar een opvolger voor de Kattegattleden in Zweden, de Fietsroute van het Jaar 2018. Fietsroutes overal ter wereld maken kans op de eretitel. Voorwaarde is dat het om nieuwe of ingrijpend vernieuwde routes gaat die tussen november 2017 en november 2018 zijn gerealiseerd. Op 1 maart 2019, tijdens de Fiets en Wandelbeurs in Utrecht, reikt de fietsjury de bijbehorende trofee uit aan de winnaar.

Wandelroute van het Jaar

Op wandelgebied brandt de strijd los rond de opvolging van ‘Een wandeling rondom Zuid-Limburg’, de winnende route van 2018. Naast routes over Nederlands en Belgisch grondgebied, komen nu ook trajecten in aanmerking die (deels) door Luxemburg lopen. Zowel langeafstandsroutes als projecten met thematisch samenhangende eendaagse routes maken kans uitverkoren te worden. Op 2 februari 2019, tijdens de Fiets en Wandelbeurs in Gent, maakt de wandeljury de winnaar bekend. Om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen, lopen of fietsen onafhankelijke juryleden alle genomineerde routes geheel of deels na en toetsen ze aan vooraf vastgestelde criteria. De Fiets en Wandelbeurs is de grootste beurs in Europa voor fietsers en wandelaars. Op 2 en 3 februari 2019 vindt deze plaats in Flanders Expo in Gent (B) en op 1, 2 en 3 maart 2019 in Jaarbeurs Utrecht. Klik hier voor informatie.