Helga van Leur over toekomstbestendige vitale groene stad

Op woensdag 26 vertelt meteoroloog Helga van Leur over de impact van klimaatverandering op Nederland en welke klimaatvriendelijke keuzes gemaakt kunnen worden. In deze inspirerende paneldiscussie, die u aangeboden wordt door Stichting Groenkeur, spreekt zij met een groenbeheerder, een duurzame boomteler en een groenvoorziener over hoe zij deze veranderende omstandigheden vertalen naar een toekomstbestendige vitale groene stad.

Voorregistratie geopend

U kunt zich nu al registreren voor een gratis bezoek aan Vakbeurs Openbare Ruimte op 26-27 september in Jaarbeurs Utrecht. Met uw toegangsbewijs kunt u op beide dagen de beursvloer op.

Klik hier voor informatie.