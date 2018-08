Nieuwe toekenningen binnen impulsgeldenprogramma

Deze zomer zijn er zeven nieuwe projecten binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. De gehonoreerde aanvragen tonen opnieuw heel uiteenlopende plannen, zowel op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie als op het gebied van de professionele kunsten, verspreid over de diverse disciplines en combinaties daarvan. Er worden ook bijzondere samenwerkingen aangegaan. Deze ronde vallen bovendien de omvang en ambities van de initiatieven op. In totaal is er deze tweede ronde ruim 5,6 ton bestemd voor mooie culturele projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem.

twee projecten uitgelicht |

Designers Justine Kontou & Marthe Biezen onderzoeken hoe (aanpassingen aan) ruimtes het welzijn van zijn gebruikers positief kunnen beïnvloeden en hoe dit kan worden toegepast in bijvoorbeeld interieurs van werkomgevingen en openbare ruimtes. Dit project toont een verbinding met diverse kunstdisciplines en werkt op het snijvlak van wetenschap en design. Kontou & Biezen gebruiken de impulsgelden om wetenschappelijk te bewijzen dat hun innovatieve werkwijze effect heeft, om zo toekomstige opdrachtgevers over de streep te kunnen trekken. De Brabantse gezelschappen De Stilte, Theater Artemis, philharmonie zuidnederland en Schippers&VanGucht slaan de handen ineen om met “het Brabant Menu” een doorlopend cultuureducatieprogramma voor het basisonderwijs te realiseren. Daarmee kunnen alle basisschoolleerlingen uit Noord-Brabant met de podiumkunsten in aanraking worden gebracht. De impulsgelden helpen bij het ontwikkelen van een financieel en organisatorisch zelfstandig opererende organisatie. Met het impulsgeldenprogramma wordt cultureel ondernemerschap gestimuleerd: er worden projecten mogelijk gemaakt waarmee makers en culturele instellingen groter zakelijk en/of artistiek succes behalen op de lange termijn.

gehonoreerde projecten

De volgende zeven projecten ontvangen deze ronde een impulsbijdrage: IVC 2.0 (Internationaal Vocalisten Concours), AIR Netwerk Brabant (Witte Rook), The Design of Spatial Well-being (Justine Kontou & Marthe Biezen), Ithaka (Theaterwerkplaats Tiuri), Het Brabant Menu (Stg. De Stilte), Bureau Pees (Peter Dictus) en Impuls voor Impact (Copper Views). In totaal is er deze tweede ronde €562.150 uit het impulsgeldenprogramma toegekend. Er wordt een groot beroep gedaan op de impulsgelden. Tot nu toe zijn er dit jaar 76 subsidieaanvragen binnengekomen, met een totaal aangevraagd bedrag van ruim 4 miljoen. Dat is ruim twee keer zoveel als het budget voor heel 2018. Er zijn in 2018 vier momenten waarop aanvragen digitaal kunnen worden aangemeld – tenzij het subsidieplafond onverhoopt eerder wordt bereikt. De volgende, derde uploadtermijn is van 27 augustus tot en met 2 september. De pitches voor de jury vinden plaats in de week van 1 oktober en zijn publiekelijk toegankelijk. Met het impulsgeldenprogramma stimuleert de provincie Noord-Brabant initiatieven die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Makers, culturele instellingen of andere partijen met een plan waarmee zij een bijdrage leveren aan versterking van de culturele sector, kunnen hier een beroep op doen. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant (voorheen bkkc en Kunstbalie) is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Meer informatie over de richtlijnen en procedure vind je op de website