De Kracht van de Meet-Up: Waarom Traditionele Sollicitatiegesprekken Verleden Tijd Zijn

Ik had afgelopen week een gesprek met Joey Israël, die bij TOP Animation verantwoordelijk is voor de MeetUps en trainingen.

MeetUps?

Bedoel je niet sollicitatiegesprekken Richard? Nee. Die doen we al een tijdje niet meer. We hebben vorig jaar het roer al omgegooid, omdat ze zagen dat het proces wat we tot dan toe hadden, niet meer werkte. We praatten even bij hoe het nu loopt, wat beter gaat, wat anders moet en ik wil graag de inzichten uit dat gesprek met jullie delen.

Sowieso wil ik graag een lans breken voor een radicale vernieuwing in het sollicitatieproces. In een tijdperk waar Gen-Z niet langer beoordeeld wil worden, maar deel wil uitmaken van een gemeenschap, blijken traditionele sollicitatiegesprekken hopeloos verouderd. Zeker als het gaat om animatiemedewerkers. voer jij nog steeds een gesprek aan tafel? CV-tje uitprinten, doornemen en vragen stellen? Hopeloos… Zeker met deze generatie die nu op de markt is.

Bij TOP Animation hebben ze dit ingezien en voor het tweede jaar op rij organiseren ze daarom MeetUps voor sollicitanten. Dit is geen traditioneel sollicitatiegesprek maar een dynamische bijeenkomst waar interactie en gemeenschapsvorming centraal staan. Vooraf krijgen sollicitanten op de website een keuze: een introductiefilmpje of een online meeting. Daar worden ze gescreend en diegenen die goed zijn worden doorgezet naar de MeetUp.

Een MeetUp is geen statische zit met een vraag-antwoord setting, maar een toffe middag waarin potentiële entertainers direct ervaren wat hun werk inhoudt. Ze nemen deel aan workshops, geleid door ervaren entertainers, die variëren van presenteren tot sport en spel. Het is daarbij geen eenzijdige beoordeling; het is een tweerichtingsgesprek waarin wij niet alleen kijken naar wat de deelnemers brengen, maar ook wat wij hen kunnen bieden.

Wat deze aanpak zo krachtig maakt, is het gemeenschapsgevoel. Vanaf het eerste moment moeten deelnemers zich welkom en vrij voelen om zichzelf te zijn. Dit is essentieel omdat de kwaliteit en het plezier van hun werk direct afhangen van hoe goed zij zich in hun element voelen binnen onze community. De feedback en beoordeling tijdens de MeetUps zijn transparant en worden direct verwerkt. We beoordelen op enthousiasme, inzet en hoe iemand in de groep past.

Na de MeetUp beslissen we collectief wie we aannemen, een besluit dat later in de week wordt gecommuniceerd met de (nieuwe) medewerker. Onze benadering zorgt voor een perfecte match tussen entertainer en park, waardoor iedereen – van gast tot entertainer – een fantastische tijd heeft.

De vraag die wij ons bij TOP Animation stellen is niet langer “Is deze persoon goed genoeg?” maar “Hoe kunnen we samen het beste uit elkaar halen?” Dit is een fundamenteel andere benadering van talentwerving, waarbij de kracht van onze eigen community volledig wordt benut om zowel het individuele als het collectieve potentieel te maximaliseren.

Traditionele sollicitatiegesprekken met hun rigide vraag-antwoord dynamiek passen niet meer in deze visie. Het zijn deze MeetUps die de toekomst vormen en beter aansluiten bij de wens van Gen-Z: dynamisch, gemeenschapsgericht en bovenal, menselijk. Want zoals wij bij TOP Animation zeggen: “Fun works!”

Daarom pleit ik voor een bredere toepassing van deze benadering, waarbij sollicitanten meer zijn dan alleen een cv en een sollicitatiebrief. Zij zijn potentieel deel van een grotere gemeenschap, en onze MeetUps bewijzen dat dit niet alleen mogelijk is, maar ook uiterst effectief. Wie volgt?