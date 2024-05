Spreiden van de piek: Voorkom Venetië

De afgelopen weken was er veel rumoer over de maatregel die de stad Venetië nam om ‘overtoerisme’ tegen te gaan. Als ik nog even uw herinnering mot opfrissen hier ging het om: Venetië trekt jaarlijks 30 miljoen bezoekers, voornamelijk dagjesmensen. Door toegangsgeld te vragen hoopt de gemeente het aantal toeristen op de drukste dagen terug te dringen. Om de stad te bezoeken betaal je 5 euro p.p.

Het probleem is echter veel complexer. Men probeert al jaren de groei te managen. Onder andere door Cruise-schepen verder van het historische centrum te laten aanmeren, zodat toeristen in kleinere groepen naar de stad gaan. Maar ook de ziel van de stad verdwijnt. De laatste jaren is het echte inwonertal van 150.000 mensen in het historische centrum, inmiddels teruggelopen tot minder dan 50.000. Ofwel de stad is een openluchtmuseum/attractiepark geworden.

Wat kunt u hier nu van leren, hoor ik u zich afvragen? Een aantal zaken: Groei is goed maar moet ook beheersbaar blijven. Drukker is niet altijd beter. Uit onderzoek in attractieparken blijkt dat er een soort van ideale capaciteit is waarbij de beleving en de omzet/winst in geode balans blijft. Ofwel manage uw pieken in uw bedrijf. Bijkomend effect is dat een gezellige drukte ook draagbaarder is voor het schaarse personeel wat u heeft. De tevredenheid van medewerkers kan van groot belang zijn om hen te behouden voor de lange termijn. Daarnaast geldt het bekende spreekwoord. “voorkomen is beter dan genezen’. Ofwel Venetië krijgt nu veel negatieve publiciteit. Als u deze ook nog eens kan voorkomen dan bent u op meerdere vlakken succesvol. Kortom denk eens na wat u kan doen om op een beheersbare capaciteit uit te komen? Gaat u werken met een maximale capaciteit, slimme spreiding of ‘wachtverzachters’? Probeer de spreiding van gasten optimaal te benutten. Kijk naar scenario’s en welke effecten deze kunnen hebben. Een gast houdt overigens van een positieve benadering dus meer een advies van: ‘u kunt beter om 17.30 uur komen eten want om 18.30 is het heel druk’. Eén van de mooiste voorbeelden zag ik laatst in de lift van een hotel. De verschillende ontbijt momenten aangegeven met de drukte (op basis van de actuele bezetting). Deze manier van spreiding en communicatie is altijd beter dan ‘Nee sorry we zitten vol’.