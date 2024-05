De Toekomst van Glamping: Een Bloeiende Markt in Europa

De populariteit van glamping, een luxueuze vorm van kamperen, neemt wereldwijd toe, en Europa staat centraal in deze trend en Nederland is daarin ook weer een voorloper.

Volgens een recent rapport van Allied Market Research zal de markt voor glampingtentstoffen tegen 2032 naar verwachting groeien tot $1,9 miljard, met een samengestelde jaarlijkse groeipercentage (CAGR) van 10,8% van 2023 tot 2032. De groei wordt voornamelijk aangedreven door de toenemende vraag naar eco-toerisme en de voorkeur voor duurzame en milieuvriendelijke materialen. De groei zet dus nog wel even door!

Drijfveren achter de Groei

Een van de belangrijkste factoren voor de stijgende vraag naar glamping is de groeiende nadruk op duurzaamheid binnen de toeristenindustrie. Veel glampinglocaties benadrukken hun milieuvriendelijkheid, wat een aantrekkelijk kenmerk is voor milieubewuste reizigers. Deze trend stimuleert fabrikanten om tenten en cabins te ontwikkelen die niet alleen duurzaam zijn maar ook de luxe en comfort bieden die essentieel zijn voor de glampingbeleving.

Polyester blijft daarin leidend in de markt vanwege zijn weerbestendige eigenschappen, waaronder waterdichtheid en UV-resistentie. Dit is cruciaal voor het Europese klimaat, dat kan variëren van hete zomers tot koude, natte winters.

Focus op Gezinsvriendelijke Glamping

De segmentatie van de markt toont een opvallende voorkeur voor familiegerichte glampingtenten. Deze tenten bieden ruime en comfortabele accommodaties die ideaal zijn voor gezinnen die samen hun vakantie willen beleven in alle vormen van luxe. De mogelijkheid om te verblijven in een luxueuze setting, zonder de sfeer van een camping met al z’n voordelen op te geven, trekt veel reizigers aan.

Nieuwe Spelers op de Markt

In Europa duiken diverse nieuwe bedrijven/ leveranviers op die inspelen op de trend van duurzame en innovatieve glampingoplossingen. Een voorbeeld hiervan is Tent2, een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van hoogwaardige, milieuvriendelijke glampingtenten die perfect aansluiten bij de Europese smaak en voorkeuren. Tent2 onderscheidt zich door het gebruik van duurzame materialen, waardoor hun tenten jarenlang meegaan. Deze focus op duurzaam investeren komt tot uiting in het gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen voor zowel het tentdoek als de spanten.

De ontwerpen van Tent2 kenmerken zich door een combinatie van luxe en comfort. De robuuste gebogen spanten, het hoge plafond en de grote hoeveelheid natuurlijke lichtinval creëren een ruimtelijke en luxueuze sfeer, kenmerkend voor hun Dune Tent en Lodge Tent. Dit design benadrukt niet alleen esthetiek maar bevordert ook het comfortniveau, waardoor een optimale glampingervaring wordt gegarandeerd.

Daarnaast streeft Tent2 naar een harmonieuze balans tussen recreatie en de natuurlijke omgeving, wat essentieel is voor het behoud van de locaties waarop hun tenten worden opgezet. Dit beleid onderstreept het commitment van Tent2 aan milieuverantwoordelijkheid en draagt bij aan een duurzame toekomst voor de glampingindustrie.

Naast Tent2 is er nog een opvallende speler op de Europese glampingmarkt: CapCabin.nl. Dit bedrijf richt zich op de ontwikkeling, productie, verkoop en exploitatie van Tenthouses, een uniek concept binnen de luxueuze kampeerindustrie. CapCabin onderscheidt zich door een veelzijdige benadering van de glampingervaring, waarbij ze zich niet alleen richten op individuele Tenthouses op idyllische locaties, maar ook op grotere ontwikkelingen.

Het CapCabin Tenthouse-concept biedt flexibiliteit in schaal; het kan variëren van een enkele eenheid op een afgelegen plek tot middelgrote groeperingen van 10-20 Tenthouses. Dit maakt het mogelijk om zowel intieme retraites als levendige gemeenschappen te creëren, afhankelijk van de behoefte en de locatie. Voor nog grotere projecten integreert CapCabin hun Tenthouse-concept met andere innovatieve ‘Tiny-house-concepten’, wat leidt tot dynamische en multifunctionele recreatiegebieden die aantrekkelijk zijn voor een breed publiek.

Deze strategie stelt CapCabin in staat om zich aan te passen aan verschillende marktbehoeften en locaties, terwijl ze een consistente kwaliteit en ervaring bieden die synoniem staan voor het merk. Het benadrukt ook hun vermogen om niet alleen als fabrikant en leverancier te fungeren, maar ook als een volledige exploitant van glampinglocaties, wat hen een unieke positie in de markt geeft. CapCabin’s benadering van schaalbare en aanpasbare glampingoplossingen speelt een belangrijke rol in de evolutie van glamping in Europa, en draagt bij aan de duurzame groei van de sector.

Conclusie

Met de toenemende belangstelling voor duurzame reiservaringen en de groei van het luxe toerisme, zien we dat de glampingmarkt dus blijft groeien. Innovatieve nieuwe bedrijven zoals Tent2.nl en Capcabin.nl zijn cruciaal om de markt verder vooruit te duwen en op een lean-mean manier zich kunnen aanpassen aan de markt en snel op vragen kunnen inspelen. Heb jij interesse in meer informatie? Mail dan naar richard.otten@gmail.com of kijk op glampingexpert.nl