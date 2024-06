POPULAIRE PODCAST RECREATIE EN TOERISME GROEIT DOOR TOT LEISURETALK.NL

De bekende podcast over toerisme, recreatie en vrije tijd, gehost door Richard Otten en Merlijn Pietersma gaat vanaf 1 juni 2024 verder onder een nieuwe naam: Leisuretalk.nl. Dit markeert een belangrijke stap in de groei van de podcast die sinds 2020 actief is.

Ondernemer en oprichter van de podcast Richard Otten is blij met de groei die het initiatief doormaakt: “In 2020 begonnen we met het idee om verdiepende gesprekken te voeren met koplopers in de sector. Ik wilde inspiratie bieden en de markt verbinden. Vanaf 2023 versterkt Merlijn Pietersma het team als co-host, wat een nieuwe dynamiek aan de gesprekken toevoegt. Nu, inmiddels 50 afleveringen verder en met een aanzienlijke toename in het aantal luisteraars tot 1500 per aflevering, zien we dat het tijd is voor de volgende stap,” legt Richard uit. “Met Leisuretalk.nl professionaliseren we de podcast en creëren we een platform voor verdiepende gesprekken over toerisme, recreatie en vrijetijd.”

Gedurende de loop van de podcast voerden Richard en Merlijn al boeiende gesprekken met smaakmakers in de branche. Het allereerste interview was met Rutger van de Maat van Vakantiepark Mölke. Onder andere Margreet Toonen van Rooi Pannen, Herre Dijkema van Destinatie Nederland, Don van Schaik van Dormio, Geert Dijks van HISWA-RECRON en Tim van Oerle van Natuurhuisje volgden. Een bijzonder gesprek met Bas Hoogland vond eind 2023 plaats; naar nu blijkt was dit een van de laatste publieke gesprekken met Bas over zijn professionele loopbaan en zijn visie.

De technische kant van de podcast, waaronder de montage, blijft in handen van Luc Nieuwenhuijzen, die ervoor zorgt dat elke aflevering met de grootste zorg wordt geproduceerd. De podcast, die nu gemiddeld tussen de 1200 en 1500 luisteraars per aflevering trekt, heeft zichzelf ook live bewezen tijdens evenementen zoals de KCJ beurs en de recreatie vakbeurs. Een bijzonder hoogtepunt was de live editie als keynote op het podium van de vakantiebeurs afgelopen jaar.

Met steun van strategische partners zoals Booking Experts, Ginder en Leisure Makelaars Nederland, ziet Leisuretalk.nl nieuwe mogelijkheden om nog verder te groeien. “De samenwerking met onze partners stelt ons in staat om nog meer gesprekken te voeren met invloedrijke personen, het format te verbeteren en ons te verdiepen in verschillende onderdelen van de vrijetijdssector, waaronder hotels, attractieparken, dierentuinen, cultuur en beleidsmakers”, zegt Merlijn Pietersma. Richard voegt toe: “naast onze reguliere afleveringen zijn we ook nog van plan om mini-series te maken voor opdrachtgevers. We hebben hier al ideeën over, maar daarover binnenkort meer.”

Er liggen nog veel onderwerpen en gesprekspartners te wachten dus de komende tijd verwachten Richard en Merlijn meer boeiende gesprekken en verhalen. Leisuretalk.nl nodigt iedereen met een passie voor toerisme en recreatie uit om deel te nemen aan deze groeiende gemeenschap. Of je nu zelf in de podcast wilt komen of iemand kent die een boeiend verhaal te vertellen heeft, neem contact op via info@leisuretalk.nl.

Voor meer informatie over Leisuretalk.nl en om de nieuwste afleveringen te beluisteren, bezoek www.leisuretalk.nl