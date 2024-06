Europa-Park’s nieuwste achtbaan ‘Voltron Nevera’ rust op een solide Belgisch fundament

Onlangs werd in Europa-Park, Duitslands grootste attractiepark, de gloednieuwe achtbaan ‘Voltron Nevera powered by Rimac’ in bedrijf genomen. Mack Rides, het moederbedrijf van Europa-Park, was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze baanbrekende achtbaan. Deze zogenoemde ‘Stryker-coaster’ is nog nergens anders te beleven. Voor Mack Rides is Europa-Park namelijk de ‘showroom’ waarin de nieuwste attracties en concepten worden geïntroduceerd. Het Belgische staalbedrijf CSM Steel Structures leverde een belangrijk onderdeel van het fundament: de steunpilaren. Het bedrijf is daar trots op, net als de medewerkers.

Stalen hoogstandjes

CSM uit het Limburgse Hamont-Achel is een van de belangrijkste Europese bedrijven op het gebied van hoogwaardige staalconstructies. Jimmy van Thillo, projectmanager: “We werken al jarenlang voor onder andere attractieparken. We hebben alle specialistische kennis daarvoor in huis. We verrichten ook standaardwerk, maar staan vooral bekend om onze niet voor de hand liggende projecten. Projecten, waar andere staalbouwers zich liever niet aan wagen. Attracties worden steeds spectaculairder en staal is het ideale materiaal om dit soort technische hoogstandjes te bouwen. Deze constructies vallen natuurlijk onder de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidseisen en daar voldoen wij aan. Wij vinden werken voor attractieparken juist leuk en uitdagend.”

Jarenlange relatie

Attractiebouwer Mack Rides, het moederbedrijf van Europa-Park, heeft al meer dan 15 jaar een goede relatie met CSM. CSM krijgt van Mack Rides daardoor al jarenlang opdrachten voor staalprojecten uit de hele wereld. Jimmy: “We werkten onlangs bijvoorbeeld voor projecten in Florida en zijn nu onder andere bezig voor parken in Zuid-Korea, Portugal, Oostenrijk, Engeland en China.” Dat de nieuwste attracties altijd als eerste terechtkomen in Europa-Park, weet Jimmy. “Als we werken voor Europa-Park zelf, is het dus altijd iets unieks. Dat geldt ook voor ‘Voltron Nevera’.”

Records

Met ‘Voltron Nevera’ zet Europa-Park inderdaad een nieuwe standaard. Deze innovatieve achtbaan vestigt diverse nieuwe records. Het is bijvoorbeeld de langste lanceerachtbaan in Europa en heeft de steilste lancering ter wereld. Bezoekers worden onder andere vier keer gelanceerd (waaronder één keer verticaal en één keer achterwaarts) met een snelheid tot 100 km/u, gaan zeven keer over de kop en voelen zich gewichtloos op ruim dertig meter hoogte, gedurende ruim twee seconden. Jimmy: “De steunpilaren die we hiervoor produceerden, zijn enorm. Ze wegen maar liefst 500 ton (500.000 kg).”

Samenwerking

Hoe verloopt zo’n samenwerking met Mack Rides? Jimmy: “Wij ontvangen uitgewerkte bouwtekeningen en zetten dan onze engineers aan het werk. Daarna volgt de productie. Heel kort gezegd: we snijden, zagen, boren, lassen en coaten. Na alle zorgvuldige stappen en de strengste controles verzenden we de onderdelen in zeecontainers of op trailers naar een park. Daar vindt de montage plaats, vaak door een onderaannemer. Als staalbouwer blijven wij het bouwproces nauwgezet volgen. Ligt de bouw bijvoorbeeld ergens een keer stil, dan willen we weten waar dat door komt en zorgen we – als wij daar een rol in kunnen spelen – voor een oplossing.”

Medewerkers

CSM betrekt haar ca. 150 medewerkers actief bij haar projecten. Jimmy: “Als een achtbaan wordt geopend, vertellen we daarover in onze interne nieuwsbrief. Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal, elke dag zetten zij zich voor ons in. We vinden het belangrijk om hen te laten zien waar zij aan bijdragen. Ik merk dat veel medewerkers trots zijn op dit werk. Het is niet alledaags en ze vertellen er vaak graag over tegen anderen. Natuurlijk houden we rekening met onze geheimhoudingsplicht. Parken willen natuurlijk niet dat er vroegtijdig informatie uitlekt. Diverse medewerkers gaan in hun vrije tijd later ook kijken naar het eindresultaat. Dat doe ik zelf ook. Toen wij 50 jaar bestonden, hebben we dat met onze medewerkers en hun partners gevierd in Europa-Park. Want evenementen organiseren, dat kun je daar ook heel goed.”

Europa-Park

Europa-Park is Duitslands grootste attractiepark. Het ligt in het Zwarte Woud, aan de rand van de Elzas en heeft enorm veel te bieden. Hier zijn Europese landen in themagebieden tot in de kleinste details nagebouwd. Je vindt er meer dan 100 attracties en shows, waaronder veertien achtbanen. Europa-Park heeft ook een van de grootste waterparken van Europa (Waterwereld Rulantica) en biedt tal van overnachtingsmogelijkheden, waaronder zes bijzondere themahotels. Europa-Park is al acht keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld.

