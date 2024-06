Duurzame houten afschermingen verhoogd de veiligheid

Onze hoogwaardige houten afschermingen zijn ideaal voor het inrichten van uw park, als omheining, aanrijdbeveiliging of als rustieke afscheiding langs wandel- en fietspaden. Onze afschermingen zijn zowel effectief als esthetisch verantwoord.

Wij bieden een breed scala aan types en uitvoeringen die aansluiten op elke specifieke situatie. Dankzij hun natuurlijke uitstraling zijn onze houten afschermingen een perfecte match voor elke omgeving.

Voor de toegang tot natuurgebieden of parkeerterreinen bieden wij ook bijpassende houten slagbomen en schuifpoorten. Deze vormen samen met onze afschermingen een stijlvol en functioneel geheel.

Onze houten onderdelen zijn vervaardigd uit geïmpregneerd Douglas spar, met een duurzaamheidsklasse 3 en voldoen aan het PEFC-keurmerk voor duurzaam bosbeheer.

Heeft u vragen over onze houten afschermingen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 038-477 33 40 of e-mail naar info@eurorail.nl. Bezoek ook onze website: www.eurorail.nl