Maastricht Convention Bureau breidt uit naar Noord-Limburg: De Maaspoort Theater & Events is als nieuwe partner toegetreden tot de stichting.

Leon Thommassen, directeur-bestuurder van De Maaspoort Theater & Events (waartoe restaurants Luif en Cabillaud en Theaterhotel Venlo behoren): “Nationaal verrassen we gasten en organisaties regelmatig met onze unieke locatie. Modern maar warm, midden in de stad Venlo én aan de Maas. We kijken er enorm naar uit om ook internationale organisaties persoonlijk te begeleiden naar succesvolle evenementen. We hebben er veel vertrouwen in dat de samenwerking met Maastricht Convention Bureau daarvoor gaat zorgen”. De Maaspoort is de grootste theater- en congreslocatie van Noord- en Midden-Limburg. Het gebouw staat in de binnenstad van Venlo én aan de Maas. De Maaspoort heeft drie theaterzalen, vier subzalen, vier foyers, twee restaurants, een Theaterhotel en een kosmopolitisch dakterras met waanzinnig uitzicht. De eigen eventmanagers organiseren jaarlijks honderden evenementen met veel passie en vooral veel aandacht voor de gast. Directeur van Maastricht Convention Bureau, Jurgen Moors: “We zijn erg blij met de toetreding van De Maaspoort Theater & Events, een congrescentrum met state-of-the-art faciliteiten en uitstekende catering. Deze nieuwe uitbreiding richting het noorden van onze provincie is een welkome aanvulling binnen onze portefeuille. De regio Venlo blinkt uit in congressen rondom thema’s als food and nutrition, agribusiness, en innovaties binnen de logistieke sector. De Brightlands Campus Greenport Venlo vervult hierbij een magneetwerking voor de regio en ontwikkelt zich in rap tempo.” Het Maastricht Convention Bureau is verantwoordelijk voor de internationale destinatiemarketing van Maastricht als congresbestemming en het op proactieve wijze werven van nationale en internationale congressen voor de regio. Maastricht Convention Bureau richt zich hierbij met name op internationale associatie- en verenigingscongressen die bij voorkeur een link hebben met de economische speerpunten van deze regio. Maastricht Convention Bureau acteert hierin als een onafhankelijke partij, waarbij de doelstellingen gerealiseerd worden in nauwe samenwerking met regionale partners en stakeholders. Klik hier voor meer informatie.