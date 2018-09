LEEF event in MartiniPlaza Groningen

Wat hebben Wouter de Jong, Klaas Boomsma en Jelle Hermus met elkaar gemeen? De heren én honderden andere gezichten komen in het weekend van 29 en 30 september samen in MartiniPlaza Groningen tijdens LEEF. Hét healthy event met zo’n 8.000 bezoekers en dik honderd partners uit het gezondheidsdomein. LEEF belooft een energiek weekend met kilo’s energie, een beetje zweet en veel, heel veel gezondheidsinspiratie.

Wouter de Jong en Jelle Hermus in LEEF-academy

In 2017 zaten de presentatiezalen van de LEEF-academy afgeladen vol. Met Wouter de Jong als één van de headliners zal dat dit jaar niet anders zijn. De Jong transformeert LEEF om tot zijn sportschool voor de geest, naar zijn gelijknamige bestseller. Hij stelt dat hersenkwabben net als een te dikke pens echt heel goed zijn te trainen. De komst van Jelle Hermus is net zo’n must-see tijdens LEEF 2018. Hij schreef het populaire boek ‘Steeds leuker’ waarin Hermus laat zien hoe je je leven leuker en leuker maakt. De voordelen zonder de nadelen. Dit doet ‘ie met de nodige humor. Alles wordt immers makkelijker als je het leven niet zo serieus neemt, aldus Jelle. Beide keynotes zijn als onderdeel van LEEF, na aanmelding via de website van LEEF, gratis te bezoeken. Andere grote namen op de line-up zijn Klaas Boomsma, ‘het broertje van’, Willemijn en Martine van het lifestyleblog 2WMN, gezondheidskundige Hetty Crèvecoeur en drs. Hans de Graaf van Breinlijnen.

Ontspannen, puur, actief en gezond

LEEF zet in het laatste weekend van september in op de beleving. Niet alleen in de LEEF-Academy, maar ook –vooral- elders op de vloer. Je maakt in het Foodlokaal met Plantlicious bijvoorbeeld gezonde koolwraps, volgt een workshop in de Rusttipi en waagt een dansje in het Sportlokaal. Of je nu bij een populaire spreker aanschuift, of je elders in het zweet werkt: het programma stel je helemaal zelf samen. De organisatie van LEEF is in handen van Gezondheid&Co. Met crossmediale content en het event, de grootste 3D component van het merk, wil Gezondheid&Co een betekenisvolle bijdrage leveren aan de gezondheid van Noord-Nederland. Klik hier voor informatie.