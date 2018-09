De markt van Recreatie & Toerisme is booming en het plafond is nog niet in zicht. Ook gaan we gemakkelijker de grens over en is de Nederlandse markt steeds meer een onderdeel van een internationaal speelveld. Andere markt segmenten als horeca en retail veranderen, ze verbreden hun aanbod. Denk bijvoorbeeld aan retailtainment. Ook de regio en gebiedsontwikkeling speelt een steeds voornamere rol als het gaat om grootschalige leisure ontwikkelingen. Zowel dag- als verblijfsrecreatie verrast ons bijna dagelijks met de aankondiging van alweer een nieuwe dagattractie of de ontwikkeling van vakantieresorts met de meest luxueuze villa’s. Wij zien een toename in franchise concepten en de opkomst van de I.P.’s, ook wel Intellectual Properties genoemd. Ook het toegenomen inkomend toerisme uit België en Duitsland zorgt voor een gestage groei in leisure, en ook de Chinese middenklasse komt er aan. Als Trendwatcher en Adviseur van Pleisureworld NRIT zien wij ook tegentrends die zich meer richten op niche markten of ontwikkelingen waar vooral de toekomstige generaties w.o. Millennials en generatie Z heel anders de vrije tijd zullen gaan beleven. Issues als duurzaamheid, Cradle to Cradle en Circulair mogen we niet negeren. Nu al verlangen grote internationale bedrijven ernaar dat toeleveranciers hun eerder geleverde producten en diensten onvoorwaardelijk retour nemen.

De economische vooruitzichten zien er nog steeds rooskleurig uit, ook bij veel recreatieondernemers. Mede door de groei in het toerisme en dagrecreatie. Door de economische voorspoed is er weer volop (financiële) ruimte voor nieuwe plannen en investeringen. Daarom organiseert Pleisureworld NRIT speciaal voor leveranciers opnieuw de succesvolle workshop ‘Succesvol verkopen in de Recreatiemarkt!’.

Datum: 17 september a.s.

Locatie: Hotel Haarhuis, Arnhem.

