Mechan Groep zet de bekende Wintershow in Achterveld dit jaar om in een meer ingetogen variant van het event, onder de titel: de Mechan Open Deur Dagen. “In een tijd waarin wij allemaal serieus en hard werken aan een nieuwe toekomst van de agrarische sector, past enige soberheid”, zegt Ray Uiterwaal, CEO van Mechan Groep. “Tegelijkertijd is het een open deur dat wij trots zijn op onze boeren. En het is een open deur dat Mechan Groep in december haar terrein een paar dagen openstelt voor bezoekers.” Tijdens de Mechan Open Deur dagen geven onder meer Fendt, Massey Ferguson en Valtra acte de présence.

Uiterwaal omschrijft de Mechan Open Deur Dagen als ingetogen en informatief. “Uiteraard wel met een fraai overzicht van de nieuwste machines, met alle belangrijke modellen van Fendt, Massey Ferguson en Valtra en met nuchtere specialisten, die antwoord hebben op alle vragen over onze tractoren en landbouwmachines”, zegt Uiterwaal. “En natuurlijk voor de bezoekers iets lekkers te eten en drinken.” Mechan Groep opent haar deuren op vrijdagmiddag 20 december (van 13.00u tot 17.00u) en zaterdag 21 december (van 10.00u tot 17.00u).

