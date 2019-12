Smaak van de Wadden gelanceerd met ‘voorproefje’ op treinstations

Afgelopen vrijdag 6 december lanceerde Visit Wadden de campagne ‘Smaak van de Wadden’. De campagne heeft tot doel de pure smaak van het Waddengebied onder de aandacht te brengen, door bezoekers en inwoners kennis te laten maken met de verse producten rechtstreeks van het land en uit de zee. Met de actie ‘Proef Wad’ werden bezoekers en reizigers afgelopen vrijdag op de stations van Groningen en Leeuwarden getrakteerd op een Waddenhapje met erbij een recept en verwijzing naar producenten in het Waddengebied. Op zaterdag 7 december was Noord-Holland aan de beurt met proeven op de Zeeverse vismarkt in Den Oever.

De gehele keten van vissers, boeren, toeristische ondernemers waaronder de gastronomie, boerderijwinkels en versmarkten draait mee in de campagne. Via commercials, te zien op NPO Start en te horen bij NPO Radio 5, komen de verhalen tot uiting. Daarnaast zijn er samenwerkingen met 24Kitchen en National Geographic Channel. NDC Mediagroep start met een eigen Waddendossier, waarin dagelijks Wadden gerelateerde artikelen verschijnen. Culinaire routes en arrangementen ondersteunen toeristische ondernemers om hun verhaal te doen richting toeristen en bezoekers. ‘Waddentafels’, die met regelmaat georganiseerd gaan worden, verbinden chefs, producenten, inwoners en toeristen op telkens een andere unieke locatie.

Het Waddengebied zit vol verrassende smaken. De zilte gronden in het Waddengebied en de Waddenzee brengen een enorme hoeveelheid en diversiteit aan gezond en vers voedsel voort, zoals vis, schaaldieren, zeekraal, aardappelen, groenten en vlees. Dit vaak duurzaam geproduceerde voedsel staat aan de basis van een gezonde wijze van leven, een zo klein mogelijk ‘foodprint’ en positieve economische effecten voor de regio. Meer consumeren in eigen regio levert in vele opzichten voordeel. Het pure en eerlijke verhaal van de lokale boer en visser delen we daarom graag.

De campagne beslaat het hele Waddenzee – en kustgebied van Noord-Holland tot en met Groningen. Dit is het werkgebied van het project Visit Wadden dat in juli 2018 van start is gegaan met als doel het Waddengebied als toeristisch interessant gebied op de kaart te zetten. De campagne loopt met de seizoenen mee. De Smaak van de Wadden is de derde verhaallijn van Visit Wadden. Eerder zijn de verhaallijnen Werelderfgoed en Watererfgoed gelanceerd. Visit Wadden is een samenwerking tussen de drie destinatie marketing organisaties (Noord-)Holland boven Amsterdam, Merk Fryslân en Marketing Groningen en kent een looptijd van 6 jaar.

beeld: Peter van Aalst/Fotograaf