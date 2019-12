Voedseluitdagingen én oplossingen in de spotlights tijdens Horecava

Van 13 tot en met 16 januari 2020 strijkt restaurant Brasserie 2050 van Rabobank voor het eerst binnen neer tijdens de Horecava in de RAI Amsterdam. In het prijswinnende pop-up restaurant van de toekomst besteedt Rabobank aandacht aan voedseltransitievraagstukken en duurzame oplossingen, met de programma’s Food Forward Groot-Amsterdam én de landelijke finale van de Food Waste Challenge, waar 172 horecabedrijven aan deelnemen.

Food Waste Challenge finale

Wereldwijd wordt ongeveer een derde van het voedsel verspild, waarbij de horecasector als een van de grootste verspillers geldt. Alleen al in Nederland gaat het om zo’n 51 miljoen kilo per jaar, dit is 14 procent van het landelijke totaal. De deelnemende horecaondernemers aan de Food Waste Challenge hebben zich gecommitteerd om hun voedselverspilling te meten en structureel met oplossingen tegen verspilling aan de slag te gaan. Op maandag 13 januari presenteert bestuursvoorzitter Wiebe Draijer van de Rabobank de resultaten, uitgedrukt in gerealiseerde CO2-reductie, aantal bespaarde kilo’s én euro’s op jaarbasis, aan minister Carola Schouten. Zij zullen samen het landelijk potentieel wat hiermee kan worden bereikt onthullen. De Food Waste Challenge is een gezamenlijk initiatief van de stichting Samen tegen Voedselverspilling en Rabobank. De Food Waste Challenge is onderdeel van Rabo Food Forward, een programma dat bouwt aan een wereld waarin er genoeg gezond voedsel is voor iedereen. Op dinsdag 14 januari geeft Rabobank inzicht in de regionale voedseluitdagingen in Groot-Amsterdam door middel van een regioscan. Deze ‘foto’ van de regionale voedingssector wordt gepresenteerd aan zo’n 100 vertegenwoordigers uit de voedselketen, van boer tot bord. Het doel van de bijeenkomst is het aanjagen van initiatieven die duurzame oplossingen bieden voor het voedselvraagstuk van morgen. Rabobank zoekt daarvoor de samenwerking op met ondernemers, consumenten, beleidsmakers, wetenschappers en allerlei andere betrokkenen uit de regio. Na het startevenement op de Horecava worden teams gevormd bestaande uit koplopers uit de voedselketen. Zij gaan gedurende een aantal maanden onder begeleiding van experts aan de slag om ideeën om te zetten naar concrete acties, specifiek voor de regio Groot-Amsterdam. Food Forward wordt door heel Nederland georganiseerd in 14 verschillende regio’s. Na de regio’s Flevoland, Friesland en de Gelderse Vallei is nu Groot-Amsterdam aan de beurt. In Friesland is het traject inmiddels afgerond. Dit leverde twee initiatieven op die momenteel verder worden uitgewerkt. De eerste is ‘MijnVoedingsMaat’, een ‘op maat gesneden’, persoonlijk voedingsadvies door een voedingsconsulent op basis van je DNA en het tweede project is een educatieprogramma voor het slimmer omgaan met agrarisch bodemgebruik. Klik hier voor meer informatie.

foto: Horecava