Top 5 notering voor Hostmanship Experience Learning van Landal GreenParks

Tijdens de uitreiking van de prestigieuze Learning Technologies Awards in Londen, is Landal GreenParks in de top 5 geëindigd in de categorie ‘Best use of blended learning – international commercial sector’. De inzending van Landal betrof een Hostmanship Experience Learning, mede ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf T-wise. Medewerkers van de vakantieaanbieder volgen via micro-learnings een blended trainings-programma.

Landal GreenParks creëert onvergetelijke vakanties voor haar gasten in een natuurlijke, groene omgeving. Dat vraagt ook om gastvrij gedrag van alle medewerkers. Bij Landal spreken ze van hostmanship: de kunst om gasten het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Om medewerkers te leren zich vanuit deze hostmanshipgedachte te gedragen, ontwikkelde Landal GreenParks samen met T-wise deze nieuwe hostmanshiptraining. De training bestaat uit drie fases: voor, tijdens en na. Onine leren, oefenen en toepassen in de praktijk versterken elkaar. De Hostmanship Experience Learning maakt deel uit van het nieuwe digitale Leerplatform Learnit van Landal GreenParks. Sinds de start op 26 september jl. gebruiken al veel medewerkers van het bedrijf (zo’n 700) het grote aanbod van Learnit. Zij behaalden inmiddels al ruim 1.115 certificaten. Martha Hotke, manager Learning & Development: “We hebben gekozen voor T-wise omdat zij Teach, Touch & Tech combineren om high impact te realiseren. Blended leren past bij de doelgroep en sluit aan bij het doel van de training. De nieuwe hostmanship training wordt gemiddeld gewaardeerd met een score van 9,3 (van 10). Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op!”

Hostmanship Experience

Deelnemers aan de Hostmanship Experience worden uitgenodigd via een website waar voorbereiding en inspiratie klaar staan en volgen aansluitend een Experience Journey met opdrachten rondom gastvrijheid in een van de parken van Landal GreenParks. In subgroepen loopt men een route met interactieve opdrachten, die worden aangeboden via een leerapp. De opdrachten worden geactiveerd door beacons, kleine apparaatjes die een bluetoothsignaal afgeven en die verstopt zijn op verschillende plekken in het park waar medewerkers normaliter veel interactie met gasten hebben. Na afloop van de Hostmanship Experience krijgt men via de leerapp gedurende 10 weken korte en praktische opdrachten aangeboden. Medewerkers ontvangen wekelijks een aantal hostmanshipboosters, zodat zij het geleerde écht in de praktijk toepassen. Het gehele verhaal van de Blended Hostmanship Experience is te bekijken op de website van T-wise.