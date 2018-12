De Mechan Wintershow komt er weer aan!

December is een maand die in het teken staat van tradities en gezellig samenzijn. Eén van die tradities is de jaarlijkse Wintershow bij de Mechan Groep in Achterveld. Donderdag 27 december en vrijdag 28 december wordt het volledige terrein omgetoverd tot een ware familieshow met vuurkorven, kerstbomen en heerlijke catering, volledig in de kerstsfeer. Ook dit jaar is er weer veel te zien van het totale full line machinepark dat Mechan Groep voert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de indrukwekkende Fendt 313 (Tractor of the Year 2019, Best Utility), maar ook aan de technisch geavanceerde Massey Ferguson Protec rondebalenpers of de Valtra T-serie (Tractor of the Year 2018). Ook zijn er meerdere agricultuur machines te bewonderen van onder andere Fella, Bogballe en Hawe.

We nodigen u graag uit op de Wintershow in Achterveld om de tractoren en machines van dichtbij te bekijken. Naast de tractoren is ook Skate4Air aanwezig, met ambassadeur en oud-Olympisch kampioen Jochem Uytdehaage. Ook een delegatie van de ‘Boerinnenkalender’ zal aanwezig zijn. Een kindervoorstelling, schaatsclinics, een demonstratie van de vermogenstester en mooie merchandise maken het feest compleet.

Wij heten u van harte welkom bij de Mechan Groep in Achterveld!

Openingstijden Wintershow:

Donderdag 27 december van 13:00 – 21:00 uur

Vrijdag 28 december van 10:00 – 17:00 uur

Locatie:

Mechan Groep

Hessenweg 164

3791 PM Achterveld

Klik hier voor informatie.