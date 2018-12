Food Cultures in de spotlight op Horecava

Kiezen voor voedsel dat helemaal aansluit bij je levensstijl en -visie. Food Culture is allang niet meer voorbehouden aan de extreme voedselfanaten. Consumenten kijken bewuster naar voedsel, hoe zij consumeren en welk effect dit heeft op lijf en leden. De kritische blik naar voedsel reflecteert hoe we naar onszelf kijken. Tijdens Horecava staan Food Cultures dan ook centraal in het InnovationLAB met inspirerende ideeën en verrassende oplossingen voor food professionals. De Horecava is van 7 tot en met 10 januari 2019 in RAI Amsterdam.

Precies het juiste aantal eiwitten voor je cross-fit body

Functional healthy is één van de Food Cultures die in januari te zien, te proeven, te ruiken en te ervaren is op de Horecava. In deze voedselcultuur, die gekoppeld is aan ‘wie je wilt zijn’, staat gezondheid centraal. Maar wat gezond is, is voor iedereen anders en afhankelijk wat iemand wil voor zijn/haar lichaam. De ene consument eet zo calorie-arm mogelijk, omdat zij ‘super skinny’ nog steeds als ideaal heeft. Een ander richt zich op ‘Strong is the new sexy’ en eet een afgemeten hoeveelheid eiwitten voor de juiste spieropbouw en kracht. De ander richt zijn/haar bewuste voedingskeuze niet zozeer op het uiterlijk, maar koppelt het aan enkel de inname van natuurlijke, onbewerkte voedingsstoffen of het weglaten van vlees of vis. Waar iemand zich gezond bij voelt, is volledig afhankelijk van het eigen zelfbeeld en ervaringen en Functional Healthy speelt daar op in. Tijdens Horecava staat deze Food Culture in de spotlight. Hoe kan een chef of ondernemer inspelen op deze trend? Een breed aanbod met diverse keuzes op basis van de persoonlijke behoeften.

Avondje alcohol-vrij & of juist bewust alle remmen los

Wanneer je bewust bezig bent met de inname van voedsel en drankjes, ga je ook anders aankijken tegen een avondje uit. Op Horecava wordt de Food Culture Evening: No, Low, Pro dan ook uitgelicht in het InnovationLAB. De trend is dat de consument met een bewuste intentie zijn/haar avondje uit start. Suikervrije drankjes, mocktails en ‘homemade lemonade’ krijgen steeds meer ruimte en aandacht. Een alcoholvrij (en toch smaakvol) biertje ziet de afzetmarkt groeien. Er is een serieuze vraag naar volwassen alternatieven op alcoholische dranken. Een avond zonder suikers, koolhydraten, vlees en/of alcohol (No) of bewust minderen (Low) op deze elementen, wordt niet langer gezien als ‘saai’ en hoeft ook voor jezelf niet saai te zijn door kwalitatieve variaties in gerechten, snacks en drankjes. De consument is echter ook nog steeds in voor een avondje ‘genieten als een Pro’ en juist alle remmen los te gooien. Vol gaan voor je ‘Quilty pleasures’, maar dan ook echt genieten en selecteren op kwaliteit waar best een prijsje aan mag hangen.