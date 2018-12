Luxe wintersportvakantie in het nieuwe Landal Resort Maria Alm

Landal GreenParks heeft afgelopen weekend haar zevende vakantiepark in Oostenrijk geopend: Landal Resort Maria Alm in het Salzburger Land. Het park telt 113 appartementen die in tien vrijstaande luxe chalets zijn ondergebracht. Het resort bevindt zich op een steenworp afstand van het ‘Dorfsmitte’ van Maria Alm en ligt midden in het skigebied Hochkönig, dat deel uitmaakt van de skiregio Ski Amadé, een van de grootste skigebieden van Europa. De ruime luxe accommodaties van Landal Resort Maria Alm zijn alle voorzien van een infraroodsauna en een overdekt terras. Er is gratis WiFi in het hele resort.

Luxe wintersport

“Wij zijn zeer verheugd met onze twaalfde winterbestemming. Dit resort biedt alles wat een verblijf onvergetelijk maakt: van ontspannen schoonheids- en massagebehandelingen, een cocktail bij de open haard in de bar/lounge of een overheerlijk diner in het gezellige restaurant ‘Stube’, tot en met avontuurlijke inspanning bij het rodelen, schaatsen en sneeuwschoen-wandelen,” aldus Jeroen Mol, Operationeel Directeur van Landal GreenParks, tijdens de openingsceremonie. “Kinderen beleven een geweldige tijd in het Kinder-Skiland, in de Bollo Club of in het zwembad. En dit alles in een prachtig skigebied dat geschikt is voor zowel beginners als professionals.”

Aansluiting op 760 km skipistes en nieuwe kabelbanen

Het nieuwe vakantiepark ligt midden in de natuur met het Steinerne Meer op de achtergrond. Gasten kunnen vanuit het pittoreske vakantiedorp Maria Alm de skilift nemen naar het skigebied Hochkönig (met 120 km pistes), dat bij de regio Ski Amadé hoort. Met één enkele skipas heeft men toegang tot in totaal 760 km pistes. 32 kabelbanen, vele pistes en poedersneeuwhellingen garanderen een fantastische wintersportvakantie. Dankzij de unieke ligging en de ongerepte natuur is dit ook buiten het wintersportseizoen een populaire vakantiebestemming.

Winter- en zomervoordeel voor Landal gasten

Gasten van Landal Resort Maria Alm ontvangen bij aankomst de Hochkönig Card. Hiermee kan men een groot aantal gratis activiteiten ondernemen, zoals het gebruik van een GoPro helmcamera en nachtskiën. Men ontvangt korting op skitochten en sneeuwschoenwandelingen en langlauflessen. In de zomer kunnen Hochkönig kaarthouders o.a. gratis van de zomerrodel-baan, is er gratis fietstransport met de bergbahnen, gratis gebruik van de wandelbus en gratis entree bij het Bergbaumuseum en het Nationalparkweltenmuseum. De Hockönig Card biedt 60 voordelen in Maria Alm, Dienten en Mühlbach.

Duurzaam resort met eigen waterkrachtcentrale

Tijdens de bouw zijn duurzame materialen gebruikt. Het resort heeft een eigen waterkracht-installatie die voor een heel jaar voldoende elektriciteit opwekt voor het hele complex en de omliggende hotels. De lokale biomassacentrale voorziet de appartementen van verwarming en de hiervoor benodigde biomassa bestaat uitsluitend uit restafval van de plaatselijke zagerij en de bosbouw. Bovendien is het resort voorzien van energiezuinige elektrische apparaten. De meeste van de 3.000 verlichtingsarmaturen zijn uitgerust met LED’s, wat een enorme hoeveelheid energie bespaart. Jeroen Mol: “Landal GreenParks zet hiermee het streven naar klimaat-neutraliteit voort en realiseert een duurzaam vakantiepark dat heel dicht bij de natuur staat.” Klik hier voor informatie.