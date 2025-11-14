De nominaties voor de Parkvakanties Awards 2026 zijn bekend

De Parkvakanties Awards 2026 is van start gegaan. Op vakantie-platform Parkvakanties zijn de genomineerde vakantieparken voor de jaarlijkse ‘Oscars’ van de vakantieparken-wereld bekendgemaakt.

De stembussen voor de tweede editie van de Parkvakanties Awards, dé publieksprijzen voor vakantieparken, zijn vanaf 10 januari tot en met 31 december geopend. Er kan dit jaar gestemd worden op vakantie- en bungalowparken in 18 categorieën. Nieuw dit jaar zijn de categorieën ‘Vakantiepark nieuw’, ‘Vakantiepark toegankelijk’ en ‘Leukste uitje van Nederland’. Na de stemronde worden in januari de awards feestelijk uitgereikt en maakt Parkvakanties de winnaars bekend.

En de genomineerden zijn…

Voor de Parkvakanties Awards 2026 zijn er in totaal 55 vakantieparken, 4 vakantiepark-ketens en 4 uitjes genomineerd. Net als afgelopen editie zijn de meeste genomineerde parken een Landal-park. Landal (voorheen Landal GreenParks en Roompot) heeft dit jaar maar liefst 19 nominaties in de wacht gesleept. Aanbieder Dormio Resorts & Hotels volgt op gepaste afstand met 6 genomineerde vakantieparken.

Hof van Saksen, de grote winnaar van de 2025 editie, is dit jaar wederom goed vertegenwoordigd met 4 nominaties. In de categorie ‘Vakantiepark met zwemparadijs’ gooit dit luxe resort in Drenthe standaard hoge ogen.

Recreatiepark de Leistert mag zich verheugen op 3 nominaties, waaronder voor de eerste keer in de categorie ‘Vakantiepark kindvriendelijk’. Attractie- & Vakantiepark Slagharen slaat dit jaar een dubbelslag met 2 nominaties in de categorieën ‘Vakantiepark met pretpark’ en ‘Leukste uitje van Nederland’.

De overige categorieën zijn: vakantiepark met buitenbad, vakantiepark kleinschalig, vakantiepark met binnenspeeltuin, vakantiepark met restaurant, vakantiepark hondvriendelijk, vakantiepark aan de kust, vakantiepark luxe, vakantiepark met wellness, vakantiepark Duitsland en vakantiepark België. Wie gaan er dit jaar met een felbegeerde Parkvakanties Award vandoor? Alle genomineerden bekijken en stemmen kan via deze pagina: https://www.parkvakanties.nl/awards/