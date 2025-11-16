Praktisch Camperhandboek voor alle kampeerautobezitters

Naast de welbekende groene campinggidsen presenteert campingspecialist ACSI het Camperhandboek dat vanaf maandag 3 november online te bestellen is. Dit praktische naslagwerk is bedoeld voor iedereen die zijn kampeerauto beter wil begrijpen en optimaal van zijn camper wil genieten.

Het ACSI Camperhandboek combineert praktische kennis met ervaring en biedt zowel technische uitleg als herkenbare, menselijke verhalen. Daarmee is het boek geschikt voor zowel nieuwsgierige beginners als doorgewinterde camperaars die meer grip willen krijgen op de techniek en het onderhoud van hun voertuig. Bij eventuele problemen onderweg kunnen de lezers terugvallen op de praktische oplossingen in plaats van verdwaald raken in het -vaak alleen nog digitale- instructieboekje van de fabrikant of van de leverancier van de kachel, de boiler of het toilet.

Combinatie van kennis, tips en plezier

“Dit is geen reisboek. Het is een praktisch, begrijpelijk én inspirerend naslagwerk dat je echt helpt als je zelf aan de slag wilt of onderweg iets tegenkomt. Het combineert kennis, tips en plezier, iets wat vrijwel geen enkel ander boek in dit segment doet”, aldus de auteurs Arie en Tineke de Ruijter. ACSI-CEO Ramon van Reine ziet het Camperhandboek als een waardevolle aanvulling op het eigen portfolio: “Al in 2012 presenteerden we speciaal voor camperaars onze gids met daarin informatie over 12.000 camperplaatsen en campings. Wat nog ontbrak, was een praktisch boek over het gebruik en de techniek van de kampeerauto. Dankzij de kennis en ervaring van Arie en Tineke is dit een waardevol hulpmiddel voor onderweg geworden.”

Over de auteurs

Schrijvers Arie en Tineke de Ruijter zijn ervaren camperaars en trekken er graag samen op uit. Arie werkte voor zijn pensionering als jurist, Tineke is rijinstructeur en geeft onder de noemer ‘VrouwRijdtCamper’ rijlessen aan vrouwen die in een grote(re) kampeerauto willen leren rijden. Samen schreven ze eerder het boek ‘Dus u wilt een camper?’ en met dit nieuwe ACSI Camperhandboek helpen ze iedereen om zijn eigen kampeerauto beter te leren kennen. Of dat nou een buscamper, van, alkoof- of (half)integraalcamper is.