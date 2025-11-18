Recreatie Vakbeurs inspireerde met mega-editie die groots uitpakte

De 23e editie van Recreatie Vakbeurs in Evenementenhal Hardenberg heeft alle verwachtingen overtroffen. Met een recordaantal bezoekers, ruim 365 exposanten en een opvallende groei van internationale professionals, bewees de beurs zich wederom als dé ontmoetingsplek voor de recreatiebranche. Bezoekers waardeerden de vakbeurs met een 8,5 en noemden het “de meest complete vakbeurs voor de recreatiebranche van Europa.”

De vakbeurs introduceerde diverse nieuwe onderdelen, zoals Indoor Innovation Playground, Chefs Gemak, Deutschland Live en Dagrecreatie Live, die direct voor extra dynamiek op de vloer zorgden en door bezoekers én exposanten enthousiast werden ontvangen. Daarnaast toonden exposanten hun vertrouwen in het evenement: honderden hebben tijdens de beurs hun stand voor de editie van 2026 al geboekt.

Recreatie Vakbeurs 2026

De organisatie kijkt vol vertrouwen uit naar volgend jaar. Op 17, 18 en 19 november 2026 vormt Evenementenhal Hardenberg opnieuw het podium voor het ontmoetingsmoment van het jaar, waar Recreatie Vakbeurs de recreatiebranche klaarmaakt voor de toekomst. “Wij zijn ontzettend trots op het succes van deze editie,” aldus commercieel manager Jeffry Plaggenmarsch. “De combinatie van groei, hoogwaardige exposanten, kwalitatieve bezoekers en uitgebreide kennisprogramma’s maakt Recreatie Vakbeurs relevanter dan ooit voor iedere recreatieondernemer.”

Dagreactie Live

Daarnaast vindt op 12 februari 2026 in Evenementenhal Gorinchem het nieuwe congres Dagrecreatie Live plaats, hét kennis- en netwerkmoment voor professionals in de dagrecreatie. Het programma bereikt zijn hoogtepunt met de feestelijke uitreiking van het Go-Kids Leukste Uitje van Nederland 2026. Voor meer informatie: recreatie-vakbeurs.nl