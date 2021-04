De Rooi Pannen en Libéma werken samen om student aan stage te helpen

Recreatie-onderneming Libéma en de Brabantse scholengemeenschap De Rooi Pannen hebben de handen ineen geslagen om studenten in deze corona-periode aan een stage-plek te helpen.

Door de corona-maatregelen is het voor veel studenten moeilijker geworden om een geschikte plek te vinden. Daardoor lopen deze jongeren vertraging op in hun studie, want wie geen stage heeft gelopen, kan vaak ook niet door naar het volgende leerjaar, of afstuderen.

“Met name derdejaars, die een half jaar fulltime stage lopen, zien hun eerder afgesproken leerplekken nu op het laatste moment afgezegd worden omdat er bij bedrijven door de corona-maatregelen geen tijd of ruimte meer is om hen te begeleiden”, vertelt Kelly Vermeiren, projectmanager bij Libéma.

Geen studievertraging

Libéma regelt nu voor deze studenten een geschikte plek, zodat ze geen studievertraging oplopen. Zij worden op de vakantieparken ingezet bij de front office, gastenservice of recreatie. Vermeiren: “Voor de studenten is het een volwaardige stage, en ze krijgen ook de reguliere stagevergoeding betaald.” Het gaat in eerste instantie om ongeveer twaalf studenten die zo geholpen worden.

Ook alle 27 eerstejaars van de opleiding Recreatie in Tilburg kunnen dit voorjaar hun zogenaamde meeloopstage bij de onderneming invullen. Hierbij lopen ze twaalf weken lang, één dag per week mee in verschillende functies.

Toekomstige medewerkers

“We werken normaal ook al graag met studenten van De Rooi Pannen”, zegt Vermeiren. “Het zijn goede krachten met de juiste kennis en achtergrond. We vinden het dan ook heel belangrijk en fijn dat we hen op deze manier kunnen helpen. Het gaat hier tenslotte ook om onze toekomstige medewerkers.”

De eerste derdejaars studenten gaan eind maart aan de slag. Ze starten op het Safari Resort, Vakantiepark Beekse Bergen of Vakantiepark Dierenbos. Zodra ook Safaripark Beekse Bergen, Speelland en Dierenrijk weer open mogen, kunnen ook daar studenten aan de slag. De eerstejaars studenten beginnen in april.

Unieke kans

Ivonne Verbruggen, adjunct-directeur Toerisme & Recreatie bij De Rooi Pannen: “We vinden het een unieke kans voor onze studenten om ze op deze manier kennis te laten maken met de diversiteit van de toeristische en recreatieve branche”.

Derdejaars student Dena Magielse is deze week begonnen bij Vakantiepark Beekse Bergen. “Mijn vorige stage heb ik door corona niet kunnen afmaken, ik ben dan ook super blij dat ik weer aan de slag kan op een leerzame plek.”

Direct gesprek

De samenwerking houdt concreet in dat studenten niet meer het hele sollicitatieproces hoeven te doorlopen, maar direct uitgenodigd worden voor een gesprek. Aan de hand van dit kennismakingsgesprek wordt de juiste persoon aan de juiste plek gekoppeld.

Foto: Vakantiepark Beekse Bergen.