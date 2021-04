Nederlandse kampeerder wil maar liefst 7 weken naar de camping

De Nederlandse kampeerder is positiever gestemd over hun campingvakantie dan in het voorjaar van 2020. Maar liefst 97% van de meer dan 10.000 door Europa’s Campingspecialist ACSI ondervraagde Nederlandse kampeerders zegt kampeerplannen te hebben. Het zonnige zuiden is weer in trek als bestemming. Aan het onderzoek namen bijna 25.000 Europese kampeerders deel.



Drukte verwacht in mei

De Nederlandse kampeerder, die veelal in het laagseizoen op vakantie gaat, heeft grootse plannen en wil gemiddeld zo’n 54 nachten doorbrengen op een camping. Dat zijn omgerekend zo’n zeven weken. Voor kampeerliefhebbers met kinderen komt het neer op gemiddeld dertig dagen. De populairste maanden om op kampeervakantie te gaan zijn voor kampeerders zonder kinderen mei, juni en september. Voor kampeerders met kinderen gaat het om mei, juli en augustus.



Dromen over kamperen in de zon

En hoewel kamperen in eigen land populair blijft, wordt ook al weggedroomd bij een vakantie naar Frankrijk. Ten opzichte van een vergelijkbare meting aan het begin van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 geeft nu 43% van de ondervraagden aan naar Frankrijk te gaan en vorig jaar was dit maar 26%. Vergelijkbare verschillen zijn te zien bij Spanje (8% in 2020 versus 19% in 2021) en Italië (5% in 2020 versus 15% in 2021). Slechts 15,8% van de meer dan 10.000 Nederlandse kampeerliefhebbers geeft aan alleen in Nederland op kampeervakantie te gaan.



Top 3 kampeerbestemmingen

1. Nederland

2. Frankrijk

3. Duitsland

Alle cijfers op een rij

Om meer inzicht te krijgen in de kampeerplannen voor 2021, heeft ACSI een onderzoek gehouden onder ruim 24.000 Europese kampeerders.

Het onderzoek is uitgezet via de websites van ACSI (Eurocampings.eu en CampingCard.com), nieuwsbrieven en socialmedia-kanalen. Kampeerders uit heel Europa konden tussen 29 januari en 16 februari deelnemen.

Alle cijfers en resultaten van het onderzoek zijn hier te bekijken en downloaden als infographic.

Foto: ACSI