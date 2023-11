De Toekomst van Glamping: Van Camping tot Way of Life

Het is inmiddels zo’n 14 jaar geleden dat het concept van Glamping voor het eerst zijn intrede deed in de recreatiesector. Pioniers zoals Loek van de Loo (toen Vacanceselect, nu Vacanze col Cuore) en Patrick Damen (Toen Luxetenten, nu Campsolutions) brachten een nieuwe accommodaties op de markt: de Safaritent en Lodgetent.

Tijdens de afgelopen Glamping2daagse werd er nog hard gesteggeld wie er nou écht de eerste was, maar het heeft in ieder geval de campingwereld weer nieuw leven ingeblazen.

Een idee geboren uit de drang naar meer luxe en comfort, zonder de connectie met de natuur te verliezen. “Een way of live,” want glamping gaat verder dan simpelweg kamperen met een vleugje glamour. En vandaag de dag, ondanks de groei en populariteit, lijkt de term “glamping” soms nog te veel op “camping.” Het is hoog tijd om dat te veranderen.

Laat me beginnen met het aanpakken van een hardnekkig probleem: het slechte imago van campings dat nog steeds voor 80% van de bevolking bestaat. Denk maar aan die tv-programma’s zoals ‘Massa is kassa’ waarin campings worden afgebeeld als eentonige, stoffige plekken met verouderde voorzieningen en accommodaties in straatjes waar je bij de buren naar binnen kijkt.

Waarom hebben we hier als recreatiebranche nooit publiekelijk afstand van genomen? Het wordt hoog tijd dat we ons onderscheiden, dat we glamping als een geheel eigen sector erkennen en niet langer als een variant van traditioneel kamperen.

En laten we eerlijk zijn, glamping heeft al heel wat bereikt. Het heeft het kamperen weer sexy gemaakt en is de financiële redding geweest voor talloze recreatiebedrijven. Maar er is meer aan glamping dan alleen maar de Safaritent. Tijdens onze recente tweedaagse zoektocht naar inspiratie hebben we tien locaties bezocht en kwamen er achter dat het allemaal draait om de ervaring, om de connectie met de natuur, om het gevoel van onthaasting.

En laten we vooral niet vergeten dat glamping draait om het basisgevoel. Geen vaatwasmachines, geen magnetrons, en geen fancy horecaformules. In plaats daarvan is er ruimte voor openlucht terrassen met hot tubs en sauna’s, waar je je eigen hout kunt sprokkelen terwijl kinderen in de buurt hutten bouwen. Het is een wereld van boomhutten, pods, Hobbits Houses, cottages, cabins en safari tenten, met sfeervolle gastronomie die is ondergebracht in containers of tenthuizen.

Glamping gaat over authenticiteit, over de ontwikkeling van programma’s door lokale experts, over streekgerechten en zelfs over wijnbouw als onderdeel van het concept. Het is een boutique-ervaring, zoals je die vindt bij bijvoorbeeld Buitenplaats Beekhuizen, dat naar mijn mening de beste glamping-ervaring in ons land biedt, met een ongeëvenaarde luxe.

Of denk aan Buitengoed Ruysbos. Een kleinschalig park, verscholen in een boomgaard met het Kookhuys-Outdoor Kitchen concept, waardoor je jezelf terugvindt in een oase van rust! Het illustreert hoe glamping zich heeft ontwikkeld tot een volwassen sector, met aandacht voor gastronomie en culinaire ervaringen die net zo belangrijk zijn als de accommodaties zelf.

Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de familievakantieparken die glamping als product integreren. Denk aan parken zoals de Leistert, maar ook Countrt Resort Papillon of Molke Zuna zijn enkele ‘traditionele campings’ die zich transformeren. Duizenden gasten komen hier samen voor een totaal andere ervaring, met een geheel eigen businessmodel en een even gepassioneerde aanpak.

Laten we afsluiten met enkele van de mooiste glamping-locaties in de Benelux, zoals recentelijk vermeld:

1. Warredal

Warredal is een pareltje in de wereld van glamping. Het combineert luxe accommodaties met een prachtige natuurlijke omgeving. Waar zelfs een wijndomein deel uitmaakt van het concept. Hier ervaar je het beste van beide werelden, en dat maakt Warredal tot een topbestemming voor glampingliefhebbers.

2. Buitenplaats Beekhuizen

Beekhuizen biedt een ongeëvenaarde glampingervaring met ultra-luxe voorzieningen. Het is een oase van rust, omringd door prachtige natuur. Beekhuizen bewijst dat glamping niet alleen overnachten betekent, maar een complete levensstijl is.

3. Buitengoed Ruysbos

Buitengoed Ruysbos heeft een speciale plaats in ons hart, vooral vanwege de focus op de outdoor-ervaring. Het is een plek waar je kunt genieten van lekker eten, de natuur en ontspanning, allemaal op één locatie.

Deze locaties vertegenwoordigen de diversiteit en rijkdom van de glampingsector. Ze laten zien dat glamping verder gaat dan alleen maar accommodaties. Het gaat om een beleving, een manier van leven, en een connectie met de natuur die dieper gaat dan wat traditioneel kamperen kan bieden.

Dus, laten we samenwerken om glamping te laten groeien en te evolueren. Laten we afstand nemen van het imago van verouderde campings en glamping positioneren als een volwaardige sector binnen de recreatiebranche. Laten we blijven zoeken naar inspiratie en nieuwe ideeën, zodat glamping kan blijven bloeien en groeien in de komende jaren.

Glamping is niet zomaar een trend; het is een levensstijl. En het is aan ons om die levensstijl te omarmen, te cultiveren en door te geven. Want glamping is meer dan een hashtag; het is de toekomst van recreatie. Laten we er samen voor zorgen dat die toekomst stralend en vol beloftes is en laten we ook vooral als sector verder praten om te zorgen voor een beter antwoord op de vraag: Wat is Glamping?

Richard Otten – Glamping Expert