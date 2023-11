Wat vinden wij van concerns ?

U als recreatieondernemer zult hierover ongetwijfeld ook een mening hebben en die vernemen wij graag van u tijdens de Recreatie Vakbeurs van 14 tot 16 november in Hardenberg. Hier zullen wij weer prominent aanwezig zijn in Hal 6 (stand 601) en ontvangen u graag. Steeds vaker komen recreatieconcerns negatief in de media en wat opvalt is dat hierop weinig tot geen tegen geluid komt. De vraag daarbij is deze terecht en zou de branche deze niet net wat meer moeten nuanceren door een tegengeluid te geven. Wij concluderen dat de media alleen schrijft uit het oogpunt van de consument en wel met name de bestaande jaargast op een recreatieterrein. Onze visie hierop is dat de bestaande jaargast teveel een stempel drukt op sommige recreatiebedrijven. Kenmerk van de recreatiemarkt is dat wij te maken hebben met een vervangingsmarkt. Dit betekend dat het reactieproduct innoveert en mee moet in trends van de tijd. Dit geldt ook voor het type recreatieverblijf en met name de stacaravan waarbij de gemiddelde levensduur van 20 jaar realistisch is. Maar dit geldt ook voor het jaarstandplaatsen tarief welke toch zeker marktconform moet zijn en veelal een afgeleide is van het opstal wat erop staat. Daar wringt naar onze mening ook de schoen. Wanneer een recreatieondernemer heeft toegestaan, decennia lang, om de stacaravan van eigenaar te laten wisselen met behoud van een staplaats gaat de waarde van het opstal hand in hand met een mager tarief. Wanneer de recreatieondernemer daar niet op heeft geanticipeerd ligt verpaupering op de loer. Zoals net aangegeven is recreatie onderhevig aan trends, daarop kun je inspelen. Een van die trends is dat mensen meer op zoek zijn naar verhuuraccommodaties waarbij de recreatieondernemer de gast ontzorgd door het aanbieden van ingerichte tenten, chalets of afgeleiden hiervan. Wanneer een dergelijke ontwikkeling plaats vindt naast de bestaande jaargast zal deze dat zien als een ongewenste ontwikkeling waarbij wisselende verhuur en meer recreatieve activiteit aanvoelt als een inbreuk op privacy. Bovenstaande problematiek komt veelal aan de orde wanneer verkoop van de onderneming daar is. De opvolgende recreatieondernemer wil met zijn tijd mee en de vertrekkende recreatieondernemer wil een optimaal resultaat. Als dan de opvolgende een concern is, die snel in staat is om een bedrijf om te vormen is de zwarte piet dan ook snel toegespeeld. Maar is dit dan werkelijk zo slecht? Of had dit al veel eerder moeten gebeuren ? Daarover brainstormen wij graag verder met u waarbij wij u exact kunnen informeren hoe de markt hier tegenaan kijkt.

