De wereld ligt aan de voeten van de D-rt Groep

Verdeeld over twee avonden worden de 1200 reisadviseurs van reisbedrijf D-rt Groep ondergedompeld in wereldse inspiratie tijdens het jaarlijks terugkerende evenement ‘Around the World’. Op 18 en 19 november worden alle medewerkers van D-reizen, VakantieXperts en het onlangs toegevoegde Zonvaart Reizen geïnformeerd over de trends, noviteiten en ontwikkelingen in de reisbranche. Ook ontvouwt de D-rt Groep haar nieuwe Strategy 2.0 waarin klantgerichtheid meer dan ooit centraal staat.

Optimaal voorbereid

Don Kaspers, CEO van D-rt Groep licht het belang toe van de inspiratieavonden: “In een reiswereld waarin de ontwikkelingen en consumentenbehoeften snel veranderen, onderstrepen wij als D-rt Groep het belang om onze eigen medewerkers optimaal up-to-date te houden met de kennis van de markt. Tenslotte zijn uitgebreide informatie, het beste advies op maat en perfecte service de key assets van het reisbureau van de toekomst. We willen optimaal voorbereid zijn op het nieuwe reisjaar. Daarnaast blijft Around the World natuurlijk een fantastische teambijeenkomst, waarin we kennis delen en de teamspirit bevorderen. Met elkaar voelen we een geweldige drive om het nog beter te gaan doen!” Het hele programma ademt klantgerichtheid; meer dan ooit tevoren staan de wensen en behoeften van de – veranderende – klant centraal. In de plenaire sessie draait het naast noviteiten uit het bedrijf, de marketingcampagnes en de trends uit de markt vooral om D-rt’s Strategy 2.0. Deze richt zich nog sterker dan voorheen op het belang van klantgericht denken en doen.

Na het plenaire gedeelte splitsen de reisadviseurs zich op in groepen en krijgen ze in ‘marktvorm’ korte presentaties om hun kennis up-to-date te houden. Nieuw dit jaar zijn de dynamic packaging presentaties die inspelen op de groeiende wens van de reiziger om zelf zijn reis samen te stellen. Zo combineren partijen als Webbeds, AirTrade en autoverhuurpartner Sunny Cars hun presentaties. Ook nieuw is dat leveranciers als Disney, Disney Cruiselines en Zeetours hun krachten bundelen en zich als concept presenteren aan de reisadviseur. De D-rt Inspiratieavonden Around the World vinden dit jaar plaats op 18 en 19 november in Hotel Van der Valk Vianen. Traditioneel wordt tijdens Around the World ook de D-rTopper – het beste D-rt reisbureau – bekendgemaakt.