Schaatsen en curling in het Spoorwegmuseum

Hij is bijna niet meer weg te denken in winters Utrecht, de ijsbaan in het Spoorwegmuseum. Vanaf zaterdag 14 december kan er geschaatst worden tussen de treinen! Van 14 t/m 20 december kan er op de ijsbaan ook curling worden gespeeld. Op 21 december begint het jaarlijkse familie-evenement Winter Station met dagelijks een gevarieerd programma met muziek, kinderactiviteiten, een carrousel en lekker eten. Dan verandert het curlinggedeelte van de ijsbaan in een kinderbaan voor de kleine krabbelaars; schaatsen en oefenrekjes zijn gratis te leen.

Winterse gezelligheid

Het Spoorwegmuseum wordt in de kerstvakantie weer betoverend mooi. Het hele museum krijgt een metamorfose, de winterse gezelligheid spat er vanaf. Tijdens Winter Station is er dagelijks een gevarieerd programma met muziek, kinderactiviteiten, een carrousel en lekker eten. De grote publiekstrekker is de ijsbaan. Rondom een historische stoomlocomotief kan iedereen zich uitleven op het gladde ijs. Het blijft een bijzondere ervaring om op de ijzers langs reusachtige treinen te glijden. Voor de kinderen die (nog) niet zo goed kunnen schaatsen is er een speciale kinderbaan met schaatsrekjes waar ze naar hartenlust kunnen oefenen op het ijs. In de week voorafgaand aan Winter Station kan er curling worden gespeeld op het kindergedeelte van de ijsbaan. Klik hier voor informatie.