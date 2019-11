Een nieuw gezicht bij Holland Evenementen Groep: vanaf 1 november versterkt Esther ten Hove ons team. Tijd om haar te ontmoeten! Wie is Esther? Waar houdt ze van en wat gaat ze doen? Esther is een enthousiaste dame die erg leergierig is. Voorheen werkte ze vooral in de reisbranche, maar heeft ze in 2018 een switch gemaakt naar de evenementenbranche. “Ik ben erg blij met mijn keuze, de evenementenbranche is heel dynamisch. Het is uitdagender, doordat er vaak hoge aantallen last-minute aanpassingen zijn. Hierbij wil ik ook altijd alles zo goed en zo snel mogelijk aangepast hebben voor de klant zodat hun evenement vlekkeloos verloopt.” Voordat ze bij Holland Evenementen Groep terecht kwam, werkte Esther bij EVM19. Hier had ze de functie accountmanager en was ze vooral verantwoordelijk voor de verkoop, met de focus op grote groepen. “Ik heb er voor gekozen om een overstap te maken naar Holland Evenementen Groep aangezien ik opzoek ben naar een nieuwe uitdaging in een groter bedrijf. Ik heb een geweldige tijd gehad, maar verheug me enorm op deze nieuwe uitdaging. Je kan zeggen dat accountmanagement een passie van mij is. Er gaat niets boven het gevoel dat een klant je geeft als hij je op belt om te zeggen dat hij uit meerdere locaties, toch voor jouw locatie heeft gekozen. Dit geeft mij een overwinningsgevoel en een enorme drive om in het vervolg de klant nog beter te helpen zodat de keuze makkelijker wordt.” In de komende jaren wil Esther zich nog verder ontwikkelen in accountmanagement. Hierbij wil ze zich verdiepen in relatiebeheer en de veranderingen door de jaren heen. Daarnaast wil ze een belangrijke rol spelen voor de brand awareness van Holland Evenementen Groep en wil ze de groei hiervan stimuleren. Esther is vanaf 1 november deel van ons team en zal zich benoemen tot de nieuwe functie ‘Accountmanager grote groepen.’ “Wij zijn erg blij met onze versterking en heten Esther van harte welkom in ons team!” Klik hier voor informatie.