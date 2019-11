Nieuw luxeresort in Zeeuwse Haamstede in 2022

Roompot Group is in volle expansie. Precies een week na de aankondiging dat het Vakantiepark VeerseKreek aan het Veerse Meer in 2021 zal openen, bevestigt Nederlands nummer 1 dat het concrete plannen heeft voor een luxeresort in het Zeeuwse Haamstede. Ook dit project is een realisatie met ontwikkelaar Leisure2B. Op vrijdag 1 november jl. kondigde Roompot Group aan dat het een partnership is aangegaan met Leisure2B. Een eerste resultaat hiervan zal de opening van Vakantiepark VeerseKreek aan het Veerse Meer in het voorjaar van 2021 zijn. Precies een week later bevestigt Roompot Group dat het ook de ontwikkeling van een luxeresort in Zeeland met Leisure2B heeft getekend. In het voorjaar van 2022 wil de groep er met luxemerk Largo meer dan 200 luxe vakantievilla’s verhuren op Largo Resort Duinrand. Het zal het resort ook zelf uitbaten.

Toplocatie aan de Zeeuwse kust

Het resort komt in het Zeeuwse Haamstede waar vroeger 2 campings waren. Midden in het natuurschoon zal het resort de perfecte uitvalsbasis vormen om te wandelen, paardrijden, hardlopen, fietsen en mountainbiken. Verbluft door de prachtige naastgelegen duinen wensen de ontwikkelaar en Roompot Group het resort op een natuurlijke manier in die fantastische omgeving te integreren. De vorm is opgezet naar regionaal historisch voorbeeld van Haamstede, met cirkelvormige aarden wallen en grachten. Water zal door het gehele resort terugkomen. De vloeiende, golvende lijnen van de naastgelegen duinen en het zandkleur typeren verder de plannen voor het resort.

Award winnende architectenbureau uit London

Die plannen lieten Leisure2B en Roompot Group tekenen door het award winnende Londense architectenbureau Jestico + Whiles dat ook het creatieve werk op papier zette voor Vakantiepark VeerseKreek dat Roompot op 1 november aankondigde. Leisure2B zal de ontwikkeling voor haar rekening nemen, terwijl Roompot Group de verkoop van de luxe vakantievilla’s via Roompot Projects zal verzorgen en de verhuur en exploitatie via luxemerk Largo zal organiseren. Bij Roompot Projects verwacht men dat de interesse groot zal zijn om in een van de vakantievilla’s op deze toplocatie te investeren. Het creëerde daarom al deze pagina voor geïnteresseerden.

6de expansieaankondiging van het jaar voor Roompot

De aankondiging van dit resort in Haamstede is de 6de op rij van dit jaar. In het voorjaar nam Nederlands grootste en Europa’s tweede belangrijkste aanbieder van vakantievilla’s al de verhuuractiviteiten over van de in Friesland gelegen resorts Waterpark Terkaple en Waterpark Langelille en van Park Zeedijk in Zuid-Holland. Begin juli opende Roompot ook het nieuwe gasloze en duurzame Water Village in Zeeland (Kamperland) en kondigde het op 1 november jl. aan dat het in 2021 de eerste gasten zal verwelkomen op Vakantiepark VeerseKreek nabij de jachthaven van het mooie Wolphaartsdijk. In de komende weken verwacht de groep nog andere aankondigingen te kunnen doen over de uitbreiding van het aanbod die de positie van Roompot nog zal versterken. Klik hier voor informatie.