Duitsland themaland Fiets en Wandelbeurs 2020

Het fietsen en wandelen bij onze oosterburen staat volgend jaar volop in de schijnwerpers tijdens de Fiets en Wandelbeurs in Utrecht. Duitsland is namelijk uitverkoren als themaland van deze 16e editie, die 28-29 februari en 1 maart plaatsvindt in de Jaarbeurs. Duitsland is de ideale bestemming voor een actieve vakantie in de natuur. Want wist je dat maar liefst een derde van het landoppervlak beschermd natuurgebied is? 16 nationale parken, 105 natuurparken en 16 UNESCO-biosfeerreservaten liggen klaar om ontdekt te worden. Dat kan perfect op de meer dan 200.000 kilometer aan wandelroutes of op de meer dan 200 lange-afstandsfietsroutes. Bovendien is Duitsland zeer betaalbaar én dichtbij, waardoor je ook nog eens je ecologische voetafdruk beperkt. Duitsland is dan ook al meer dan 10 jaar de nummer één vakantiebestemming voor Nederlanders.

Lezingen en presentaties

Op de Fiets en Wandelbeurs komen de vele aspecten van Duitsland als fiets- en wandelland uitgebreid naar voren. Ervaren reizigers nemen je in het lezingprogramma mee op hun tochten. Regio’s presenteren hun mooiste routes in het Duitslandpaviljoen. En wie wil bijkomen van alle indrukken, kan dat doen op het themalandterras, waar Duitse specialiteiten op het menu staan. Klik hier voor informatie.