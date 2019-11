Uitbreiding CAT LED Lampen

Nu het donkere seizoen weer is aangebroken heeft Lintner BV het assortiment uitgebreid met een complete productlijn van CAT Ledlampen. Het programma bevat een uitgebreide selectie van oplaadbare zaklampen, platte werklampen, bouwlampen, hoofdlampen en handschijnwerpers. Allen in diverse lichtsterktes, wel en niet dimbaar, met en zonder focus, powerbankfunctie, etc. Allen gemakkelijk te bedienen en stoot- en spatwaterdicht. Naast het uitgebreide CAT LED lampen pakket hebben we ook het CAT telefoon oplaadpakket opgenomen. De USB data- en oplaadkabels zijn speciaal ontwikkeld en gemaakt van dubbel geweven nylon en met tweemaal PVC ontmanteld. Daarnaast zijn de kabels ontwikkeld op duurzaamheid en extreme robuustheid. Ze hebben een versterkte trekontlasting tot 35kg!, hoogwaardige stekkerverbindingen en maar liefst een lengte van 1,8 mtr. |

