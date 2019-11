Award voor beste duurzaam toerisme scriptie

Sophie van den Top, student Tourism Management aan Saxion Hogeschool in Deventer, heeft vrijdag 8 november de TUI CELTH Sustainable Tourism Thesis Award gewonnen. Deze award wordt ieder jaar uitgereikt aan de student met de beste scriptie van Nederland over duurzaam toerisme. In haar thesis heeft Sophie richtlijnen opgesteld waarmee excursies op bestemmingen kunnen verduurzamen.

Pitch

Verschillende hogescholen in Nederland selecteerden hun beste scripties op het gebied van duurzaam toerisme. Uit alle inzendingen zijn uiteindelijk acht studenten geselecteerd en uitgenodigd om tijdens de finale van vrijdag 8 november hun scriptie voor de vakjury te pitchen. De jury stelde op basis van de pitch en de beoordeling van de scriptie de top 3 samen:

1. Sophie van den Top – Saxion Hogeschool

2. Melissa Tolman – NHL Stenden Hogeschool

3. Marleen Niederprüm – Breda University of Applied Sciences

Richtlijnen positieve impact excursies vergroten

Sophie heeft tijdens haar onderzoek richtlijnen opgesteld per soort excursie, die beschrijven hoe de negatieve impact van excursies gereduceerd en de positieve impact vergroot kan worden. Hiervoor zijn alle erkende keurmerken van de Global Sustainable Tourism Council (GSTC) nagelopen en is onderzocht welke richtlijnen beschrijven hoe negatieve impacts geminimaliseerd kunnen worden. Daarnaast heeft Sophie uitgebreid gesproken met lokale agenten in Sri Lanka, Vietnam, Thailand, Indonesië en Maleisië. Op basis van het excursieaanbod is gekeken naar welke potentiële negatieve impacts die excursies kunnen hebben, zodat lokale agenten en touroperators deze tegen kunnen gaan.

Verduurzaming reisbranche

De award is een samenwerking tussen TUI Nederland en Centre of Expertise, Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH). Menno Stokman, directeur CELTH over deze samenwerking: “Een duurzame toeristische sector moet de nieuwe standaard worden. Met deze award, proberen we studenten uit te dagen om met hun scriptie, de sector te helpen met onderzoek en goede ideeën bij deze verduurzaming. En daarbij, is de student van vandaag de toerisme professional van morgen.” Melvin Mak, Manager Sustainability van TUI en juryvoorzitter, zegt over de winnende scriptie: “Lokale agenten spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van het productaanbod op de bestemmingen. Dit onderzoek laat zien dat agenten bereid zijn stappen te zetten. Dat is een kans voor hele reisbranche. Als alle reisorganisaties van hun agenten verlangen om zich te houden aan duurzaamheidsrichtlijnen voor excursies, kunnen we onze positieve impact op bestemmingen verder vergroten. Het onderzoek van Sophie ondersteunt dat.” Naast Melvin Mak bestond de jury uit Flip van Woerkom – Duurzaam Bedrijfsleven, Ewout Versloot – NBTC Holland Marketing, Akke Folmer, NHL Stenden Hogeschool en Ko Koens, Breda University of Applied Sciences.

Op de foto van links naar rechts: Akke Folmer – NHL Stenden Hogeschool, Flip van Woerkom – Duurzaam Bedrijfsleven, Melissa Tolman – NHL Stenden Hogeschool, Sophie van den Top – Saxion Hogeschool, Ellen van der Aa – Breda University of Applied Sciences, Ewout Versloot – NBTC Holland Marketing, Marleen Niederprüm – Breda University of Applied Sciences, Melvin Mak – TUI, Menno Stokman – CELTH

Klik hier voor informatie.