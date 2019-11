Kidsproof nummer 1 van Gelderland

Bij de uitreiking van het keurmerk Kidsproof museum en de Museuminspecteur van het jaar, gehouden op vrijdag 8 november jl. in Archeon in Alphen aan den Rijn heeft het Nederlands Watermuseum opnieuw dit ambitieuze certificaat ontvangen. Afgelopen jaar zijn er in Nederland door museumjeugdinspecteurs, kinderen t/m 12 jaar, ca. 12.000 inspecties gedaan en ingestuurd bij de Nederlandse Museumvereniging.

Musea met voldoende inspecties en een gemiddeld cijfer van tenminste 7,5 zijn het daaropvolgende jaar Kidsproof Museum. Het Nederlands Watermuseum is niet alleen uitgeroepen tot Kidsproof museum, maar tevens nummer 1 Kidsproof van Gelderland!

Klik hier voor informatie.